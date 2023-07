Dinamov avion nestao s radara: Evo gdje su se modri ‘izgubili’ na putu do Kazahstana

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nogometaši Dinama otputovali su u Nur Sultan gdje ih čeka uzvrat protiv prvaka Kazahstana, Astane. U prvom susretu na Maksimiru Dinamo je slavio s 4:0 i navijači se nadaju kako je uzvrat samo formalnost.

Dinamov let za Kazahstan kasnio je 15-ak minuta, a na letu se dogodila i bizarna situacija iznad Crnog mora. Avion s dinamovcima je letio je preko Srbije i Bugarske, da bi kod Crnog mora nestao s radara na popularnim Planefinderu i Flightradaru, internet stranicama na kojima se mogu pratiti letovi.

Međutim, to nije izazvalo nikakvu paniku. Riječ je o standardnoj proceduri letova iznad Crnog mora, a razlog je što je ta zona u velikoj blizini ukrajinskog zračnog prostora.





Fokus

Zbog toga se često gase radari kako bi se što mirnije preletjelo to područje. Nakon otprilike sat vremena Dinamov avion se ponovno pojavio na radaru, i to u Gruziji, a potom je nastavio let prema Kazahstanu.

“Prije svega moramo biti ozbiljni. Možemo igrati malo opuštenije, ali treba biti ozbiljan. Svašta se može dogoditi, opreza nikad dosta”, započeo je Ivanušec. “Zasad se nismo posebno pripremali. Imali smo gostovanje u Istri, nakon kojeg smo imali regeneraciju. Idemo dva dana ranije u Kazahstan pa ćemo se pripremati. Bit ćemo spremni za utakmicu” rekao je heroj prve utakmice Luka Ivanušec.

Zatim je zaključio: “Nažalost, u novu sezonu ušli smo s porazom. Bilo je važno pobijediti Istru, pokazali smo da smo ozbiljna ekipa s novim igračima koji su se dobro uklopili”, rekao je Ivanušec pa odgovorio na pitanje razmišljaju li već o AEK-u, idućem protivniku na putu za Ligu prvaka: “Ne, maksimalno smo fokusirani. Moramo biti koncentrirani.”