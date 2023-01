DINAMO ŽIVI TEŠKE DANE, DOŠLI PROBLEMI I NA TERENU: Na put krenuli bez jakog dvojca, misteriozni igrač otišao

Dinamo je usred sukoba koji traje u vrhu kluba, sa stranom koja se protivi nastavku utjecaja Zdravka Mamića u klubu i strujom koja je na suprotnoj strani, a usred tog ‘rata’ koji bi se mogao odraziti i na momčad, zagrebački Plavi krenuli su na drugi dio zimskih priprema, u Rovinju. Ondje nisu otišli sasvim spokojni, ne samo zbog situacije u klupskom rukovodstvu, već i zbog izostanka svih najjačih aduta u momčadi Ante Čačića.

Plavi u nastavak priprema idu sa svojim reprezentativcima, brončanim Vatrenima sa Svjetskog prvenstva u Katru. Momčadi su se pridružili Dominik Livaković, Josip Šutalo, Mislav Oršić i Bruno Petković, ali za sada će se čekati drugi važni dvojac, kapetan Arijan Ademi i Josip Mišić, koji će sa svojim suigračima biti tek naknadno. Obojica će doći sa zakašnjenjem, a kako je izvijestio klub, razlog za to je prehlada u oba slučaja.

Ante Čačić je za pripreme u Rovinju okupio ovu momčad: Dominik Livaković, Danijel Zagorac, Ivan Nevistić, Sadegh Moharrami, Daniel Štefulj, Boško Šutalo, Rasmus Lauritsen, Luka Ivanušec, Bruno Petković, Martin Baturina, Mahir Emreli, Petar Bočkaj, Stefan Ristovski, Robert Ljubičić, Josip Drmić, Kevin Theophile-Catherine, Marko Bulat, Josip Šutalo, Dino Perić, Luka Menalo, Dario Špikić, Mislav Oršić, Faris Krkalić, Gabriel Rukavina, Marko Brkljača, Luka Lukanić, Luka Vrbančić, Jakov Gurlica.

Prije druge faze priprema za nastavak prvenstva, Dinamo je sporazumnim raskidom ugovora riješio pitanje 23-godišnjeg korejskog obrambenog igrača Kima Hyun-wooa, čiji je dolazak među zagrebačke Plave izdaleka ostao priličan misterij jer u Dinamu nije išlo do statusa prvotimca. Bio je u drugoj momčadi, potom na posudbama u Istri 1961, Slaven Belupu i u Ulsan Hyundaiju u svojoj domovini, u Južnoj Koreji, a sada se zna da neće biti nastavka suradnje nakon što je ranije bio posuđen, u priči koja je u njegovoj domovini privukla pozornost lani.

OFFICIAL | Ulsan Hyundai have confirmed the signing of Kim Hyun-woo on loan from Dinamo Zagreb. #kleague pic.twitter.com/XTtR5A8XX5

