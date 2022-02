DINAMO ŽELI ČUDO, A TRENER JE NERVOZAN: ‘Kad vidim ove stručne komentatore i razne analitičare…’

Autor: I.L.

Pred Dinamom je u četvrtak u 18:45 uzvratna utakmica Europske lige protiv Seville. Nakon poraza od 3:1 u Andaluziji čeka ih težak ispit na rasprodanom Maksimiru.

“Očekuje nas velika europska utakmica protiv jakog protivnika. Čekaju nas ozbiljna iskušenja. Za sutrašnju utakmicu neće konkurirati Perić, Ivanušec, Ademi, Lauritsen i Andrić. Svi ostali igrači su na raspolaganju i motivirani da odigramo dobru i kvalitetnu utakmicu i da se prezentiramo na pravi način. Napravit ćemo sve da dođemo do kvalitetnog rezultata. Svi smo sretni i zadovoljni da je interes za utakmicu velik i da su karte rasprodane i da će uz pomoć naših navijača biti kvalitetna atmosfera. To će nam biti dodatni poticaj da odigramo pravu i kvalitetnu utakmicu”- izjavio je Kopić na konferenciji za medije.

Komentirao je Kopić i kritike od strane stručnog komentatora Arenesport Elvisa Scorie: “Međutim kad slušam ove stručne komentatore, nogometne analitičare i tako dalje i kad komentiraju nekakve stvari, vidim da je više populizam i samopromocija u nekim situacijama nego što je temeljeno kvalitetnom analizom. Jer kad bi se tako mogli rješavati problemi, da staviš jednog igrača na jednu poziciju, promijeniš sustav i onda to puno kvalitetnije funkcionira dok imamo sedam pobjeda zaredom, igramo odličnu utakmicu u Sevilli… “E, sad još da si samo ovog igrača promijenio, e to bi onda baš bila ta dobitna kombinacija”. Meni je to suludi način razmišljanja.”

“Bruno je jako puno dao klubu”

“Ja imam uvid u momčad, znam koje su naše dobre strane, koje su naše loše strane. Analiziramo protivnike, gledamo i donosimo odluke koje su najbolje za momčad. Razmišljali smo, naravno, i o promjeni formacije, igrati u nekim utakmicama s četvoricom (u obrani), to je uvijek opcija, ali koristimo u odnosu na kadar i stanje igrača ono što mislimo da je najbolje”, nadodao je strateg Modrih.

Uz Kopića na konferenciji je bio prvotimac Bartol Franjić: “Odigrali smo u Sevilli jako dobru utakmicu i na našu nesreću nismo uspjeli ostvariti pozitivan rezultat. Uspjet ćemo ispraviti tu stvar i na sreću svih nas ostvariti prolazak dalje”.

Kopić je dao svoje viđenje o situaciji oko Brune Petkovića: “Pokušava raditi na sebi i sigurno da mu nije lako. Svakoga bi smetala tolika količina kritika, gdje te znani i ne znani kritiziraju na sve moguće načine. Znamo da je Bruno dao klubu jako puno. Svi smo mu podrška i vjerujemo u njega. Vjerujem da će uspjeti izaći iz ove situacije. Svi čvrsto stojimo iza njega. Petković zna da se ne može živjeti od onoga što je bilo u prošlosti i napravit će sve kako bi se vratio u izdanju u kakvom ga želimo gledati”.