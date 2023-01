DINAMO ZASAD NE POPUŠTA: Stavljena ‘rampa’ za Oršića, čeka se reakcija iz Engleske

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nakon što se doznalo za interes iz Engleske za dovođenje Mislava Oršića, 30-godišnji Vatreni našao se pred potencijalnim zvučnim transferom iz Dinama, u redove Southamptona, ali priča o odlasku još nije zaključena.

Oršić je ‘na meti’ kluba koji je trenutno na dnu ljestvice u Premiershipu i treba mu pojačanje u borbi za ostanak, međutim, za dovođenje jakog aduta Dinama i Hrvatske trebat će jača ponuda Southamptona od trenutne, kako donose Sportske novosti.

Do sada, spominju se različiti iznosi koji se kreću od šest do između osam i devet milijuna eura, a spominje se da su u igri i bonusi koji bi mogli donijeti dodatni novac u Dinamovu klupsku blagajnu. Ipak, za sada, ponuda nije dovoljno dobra da bi na Maksimiru popustili i dali ‘zeleno svjetlo’ za odlazak važnog igrača kojem ugovor traje do siječnja 2026.





🚨 Southampton are in talks to sign Mislav Oršić from Dinamo Zagreb. The Croatian striker is keen on the move to the Premier League. (Source: @talkSPORT) pic.twitter.com/lVmO53kQHb — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 3, 2023

Ova priča bi se mogla i nastaviti, kako dodaju SN. Pregovori nisu doveli do dogovora danas, no ako dođe nova Southamptonova ponuda, jača od sadašnje, moglo bi se dogoditi da Oršić ipak ode.









Podsjetimo, prošle godine stvari su stajale slično dok se za dovođenje Vatrenog zanimao Burnley, tada također s raspletom koji se nije dogodio brzo. Na koncu, pala je odluka da Oršić ostane, a potom je stigao i potpis na novi ugovor.

🚨 Southampton are closing in on the signing of Croatia forward Mislav Orsic from Dinamo Zagreb. A fee of around £7.5m for the 30-year-old is expected to be agreed in the coming days.#saintsfc

[Guardian] pic.twitter.com/yAfj2tCMMg — Southampton FC Updates (@TheSaintCentre) January 3, 2023







Ako Oršić ode u Englesku, dobio bi priliku zaigrati u jakoj ligi, s velikim izazovima na terenu iz tjedna u tjedan, čemu se nadao i lani dok je u igri bio Burnley.

Za momčad Ante Čačića bi to bio težak udarac, ali za sada, još uvijek se nije dogodio.