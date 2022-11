DINAMO ZARAĐUJE I KADA NE IGRA: Evo koliko po igraču dobivaju klubovi zbog SP-a

Klubovi koji imaju igrače između 32 reprezentacije koje nastupaju na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Katru, dobit će obeštećenje od FIFA-e, od početka reprezentativnog okupljanja do eliminacije na prvenstvu.

Kako su obavijestili iz svjetske krovne nogometne organizacije, FIFA će isplaćivati klubovima čiji igrači nastupaju na Svjetskom prvenstvu oko 10 tisuća eura dnevno po igraču.

Obračun je počeo teći u ponedjeljak, a putem programa pomoći klubovima bit će podijeljeno 194 milijuna eura između 416 klubova, koliko ih ima svoje igrače u Katru.

“Točno. Mi ćemo za Antu Budimira dobiti minimalno oko 180.000 eura, u slučaju da Hrvatska ne prođe skupinu na Svjetskom prvenstvu”, rekao je Osasunin glasnogovornik Santiago Zuza u telefonskom razgovoru za Hinu.

Dinamu dobra lova

U slučaju da Hrvatska prođe prvi krug natjecanja, zbog Budimira će klubu iz sjevernog grada Pamplone sjesti na račun 220 tisuća eura, bez obzira koliko on igrao i koliko golova postigao, a u slučaju ponavljanja rezultata iz Rusije i plasmana u finale, Osasuni će pripasti maksimalnih 370 tisuća eura.

Kod hrvatske reprezentacije najviše novaca otići će Dinamu koji ima četvoricu reprezentativaca, a sav novac će ići Dinamu, osim u slučaju Šutala koji je sezonu 2020/21. bio na posudbi u Istri 1961 pa bi i Puljanima mogla kapnuti neka lovica.

