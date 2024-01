Dinamo uzdrman, sad su u igri i kazne: ‘Sve žive udruge će se javiti ako to napravimo’

Autor: Ivor Krapac

Kako će Dinamo krenuti dalje poslije teškog udarca koji je doživio porazom od Lokomotive u prvoj utakmici SuperSport HNL-a u 2024. godini, pokazat će dani pred nama, a jedna od opcija koja je bila spomenuta dok je trener Sergej Jakirović pričao s novinarima bile su i kazne.

Riječ je o kaznama za igrače poslije 3:0 u korist gostujuće momčadi na Maksimiru, a o tome je Dinamov trener imao svoju riječ dok je komentirao težak poraz zagrebačkih Plavih. Kazao je da nije siguran smije li se to izvesti.

“Šokiran sam. Ne mogu reći da me to ne dira, naravno da me dira. Nema tu opravdanja. Meni čak nije ni bitno jesmo li izgubili jer ću ih izgubiti još 500 u karijeri, ali smeta me način. Ne znam možete li igrače kazniti jer će se sve žive udruge javiti”, pričao je Jakirović pred novinarima.

Rijetko slaba predstava

Bila je to rijetko slaba predstava Jakirovićeve momčadi, ali nije baš i prva takva ovosezonska sa sadašnjim trenerom na klupi, s obzirom na to da se pamti i poraz od kosovskog Ballkanija u Prištini, kada je izgubljena utakmica ugrozila Dinamov nastavak puta u Europi, u Konferencijskoj ligi.

Dinamo se u nastavku borbe u skupini ipak izvukao i osigurao je europsko prezimljavanje, no nakon ovog poraza, za zagrebačke Plave vlada velika neizvjesnost u borbi za prvo mjesto u prvenstvu s obzirom na to da je vodeći Hajduk ostao na velikih sedam bodova prednosti.

Za Jakirovićevu momčad trebat će slijediti brzo podizanje s obzirom na to da nova utakmica dolazi na red već u subotu. Riječ je o susretu s Istrom 1961 u Puli u 20. kolu, prvom redovnom u 2024. godini, s obzirom na to da je utakmica protiv Lokomotive bila u zaostatku iz četvrtog kola.

Protiv Istre imali uvjerljive pobjede

Dinamo je u obje dosadašnje ovosezonske ligaške utakmice protiv Istre 1961 bio uvjerljiv, prvo s 3:0 u gostima, kasnije i s 3:0 kod kuće, no sada je situacija takva da zagrebački Plavi u Pulu dolaze uzdrmani nakon što im je Lokomotiva udijelila ‘šamar’ na Maksimiru.









Na domaćoj strani, nije bilo puno pozitivnog, što su navijači kaznili zvižducima, gađanjem grudama i vikanjem Sergeju Jakiroviću da ode s Dinamove klupe, ali Dinamovi navijači ipak su i slavili jednog igrača, i to gostujućeg, bivšeg napadača zagrebačkih Plavih Duju Čopa koji je u dresu Lokomotive zabio sva tri gola u gostujućoj pobjedi.

Čop je bio nagrađen pljeskom, bila je to rijetka slika u večeri u kojoj je s tribina Maksimira dominiralo negodovanje.