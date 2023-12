Dinamo uhvatio ‘kapitalca’, uskoro ga čekaju na Maksimiru

Uskoro ulazimo u novu godinu, a u njezinim prvim danima će na pripremama na okupu ponovno biti hrvatski prvoligaši. Prije okupljanja, traje potraga za pojačanjima, a jedno od njih su uhvatili u Dinamu.

Kako pišu Sportske novosti, dogovoren je dolazak 24-godišnjeg Japanca Takuye Ogiware, lijevog beka kojeg na Maksimiru čekaju uskoro, nakon Ogiwarinog rastanka s njegovom dosadašnjom momčadi, japanskim Urawa Red Diamondsima.

Japanski lijevi bek dolazi na posudbu do kraja sezone. Dinamo će za to platiti 200.000 eura, a po završetku sezone ima i opciju otkupa ugovora za 500.000 eura, objavile su SN.

Dinamo je 24-godišnjem Japancu bio na tragu ranije ovog tjedna, a sada je tu dogovor o njegovu nastavku karijere u Zagrebu.

Dolazi iz japanske Urawe, a u dresu kluba u svojoj domovini je nedavno bio u akciji na klupskom Svjetskom prvenstvu odigranom u Saudijskoj Arabiji.

Ondje je Ogiwara sa svojim suigračima u polufinalnoj utakmici igrao protiv Manchester Cityja s Joškom Gvardiolom i Mateom Kovačićem u njegovim redovima. Japanac je za Urawu igrao od 57. minute u porazu njegove momčadi s 3:0, a podsjetimo, Mateo Kovačić bio je jedan od strijelaca u toj utakmici za City, za 2:0 u 52. minuti.

According to Japanese media, Dinamo are close to signing Takuya Ogiwara, a 24 year-old left-back, that currently plays for Urawa Red Diamonds.

The player would like to join Dinamo, as he’s hoping to play for Japan’s national team one day.









More to follow. 🚨 pic.twitter.com/lTY6XZXTQM

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) December 30, 2023