Dinamo u Europi sve zakomplicirao, ali šansa za prolaz traje: Evo što može biti dosta

Autor: Ivor Krapac

S dva uzastopna europska poraza u svojoj slaboj seriji utakmica, Dinamo je doveo u pitanje prolazak dalje u Konferencijskoj ligi, no situacija za zagrebačke Plave ipak još nije došla do kritične točke.

Nakon prošlotjednog poraza od Viktorije Plzen u Zagrebu, Dinamo je daleko od prvog mjesta s obzirom na to da Viktoria poslije prva tri kola ima šest bodova prednosti na vrhu ljestvice u grupi. Prvo mjesto donosi izravan plasman u osminu finala, no zagrebački Plavi još mogu barem do druge pozicije koja bi donijela ulazak u eliminacijsku fazu prije osmine finala.





Za sada, Dinamo je bodovno izjednačen s Ballkanijem i Astanom. Te dvije momčadi poslije Astanine prošlotjedne pobjede na Kosovu također imaju po tri boda.

I remiji daju šansu

Dinamo će sljedeću europsku utakmicu imati sljedećeg tjedna, 9. studenog protiv Viktorije u Plzenu, a čak i ako doživi poraz u tom susretu i ostane na tri boda, može proći dalje u preostala dva kola.

Za to čak u teoriji ne bi trebale niti pobjede u preostala dva kola, prvo protiv Astane u gostima, a zatim protiv Ballkanija kod kuće.

Dinamo bi mogao do drugog mjesta i prolaska dalje s dva remija u posljednje dvije utakmice. Time bi došao do pet bodova, a isto toliko bi imali Astana i Ballkani ako Viktoria dobije svoje utakmice protiv njih, a remiziraju međusobno. U tom slučaju, Dinamu igra bolja gol-razlika od preostala dva kluba u krugu s Astanom i Ballkanijem.

Sigurnije je ipak pobjeđivati, za Dinamo to može krenuti već idućeg tjedna u Češkoj.