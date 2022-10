DINAMO TRPI UDARCE, STIGAO ŽESTOK ODGOVOR: ‘Hejteri to žele, ali neće nas destabilizirati!’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dinamo se s porazom od Red Bull Salzburga u Austriji našao u teškim danima u kojima su došle kritike i iznutra i izvana. Nedugo nakon što je bila završena utakmica u Salzburgu, svoj sud dao je dio navijača kritizirajući pristup susretu uz riječi da je bilo previše povučeno, s verbalnim napadima da se utakmici pristupilo kukavički, a sličan pogled o predefanzivnom Dinamu imao je i Josip Drmić koji je to izrazio javno.

S obzirom na to da su riječi izazvale ‘buru’, Drmić je zbog toga zažalio, a na sve se na koncu osvrnuo i Ante Čačić, glavna meta napada. Između dvije utakmice Dinama protiv Salzburga, gostujuće i domaće, trener zagrebačkih Plavih imao je što za reći o onome što se zbivalo.

Drmića je pritom bez puno ustezanja ‘poklopio’ svojim riječima.





‘Sve smo dobro razbistrili’

Čačić se o ovoj situaciji izjasnio za vrijeme gostovanja na RTL-u.

‘Nisam to shvatio kao kritiku iako se može tako iščitati. To je izjava nakon utakmice gdje je po meni Drmić malo izašao iz svojih ingerencija. Kao igrač se treba baviti sa svojim učinkom unutar momčadi, a to na koji način će momčad igrati, zna se čiji je zadatak. Odspavana je noć, danas smo imali jedan sastanak na kojem smo to dobro razbistrili’, rekao je trener Dinama.

‘Nije točno što je rekao’

‘Porazgovarali smo i dobro smo razbistrili. Mislim da smo s tom izjavom završili, on je svjestan da je ušao preduboko u analizu koja na kraju krajeva nije ni točna. Nažalost svih onih ‘hejtera’, ovo nas neće destabilizirati. I na veselje svih ljubitelja i naših navijača Dinamo ide dalje. Učinit ćemo sve da se dobro pripremimo kako bi Dinamo bio učinkovitiji’, nastavio je Čačić.

‘Pitanje je pripadamo li u ovo natjecanje’

Trener Plavih ima svoj pogled na kritike o predefanzivnoj igri na gostovanju u Austriji. ‘Dinamo je imao dovoljan broj igrača koji gravitiraju prema naprijed. Druga je stvar što je protivnik svojim načinom igre onemogućio da budemo prisutniji u protivničkom 16-ercu, ali ako sagledate svih 90 minuta vidjet ćete da se utakmica prelomila u jednom detalju, a to je taj penal’, rekao je Čačić, spominjući i kako stoje stvari u jakoj konkurenciji u kojoj je njegova momčad.

‘Dinamo je došao u elitno natjecanje u koje je pitanje da li uopće pripada s obzirom na infrastrukturu i ligu iz koje dolazi’, kazao je, uz riječi da se zagrebački Plavi susreću s klubovima s odličnim uvjetima u kojima žive i jakim proračunima s kojima raspolažu.

‘Treba se potvrditi na terenu, ne pred mikrofonom’

Čačić se pozabavio i riječima Brune Petkovića, koji je nakon poraza u Austriji iznio stav da Dinamo precjenjuje protivnike u Europi.









‘Mislim da je Bruno s tom izjavom rekao s jedne strane nešto što je točno. Ne treba se nikoga bojati, ni pred kim ne treba ustuknuti, ni predavati, a nikog ne treba ni omalovažavati, ali to se treba potvrditi na terenu, a ne poslije utakmice pred mikrofonom. Mislim da su to moji igrači svjesni’, istaknuo je trener.

‘Na kraju krajeva, ovi naši igrači su napravili veliki rezultat. Ja sam silno ponosan na to, mi držimo tron na način koji još nije zabilježen u Hrvatskoj do sada, osvojili smo Superkup, igramo najeminentnije svjetsko natjecanje. Nema razloga da si radimo pakao, nervozu i da budemo nesretni. Moramo biti pozitivni. Uvjeren sam da ćemo se dobro pripremiti i pružiti dobru predstavu u utorak’, zaključio je Čačić.