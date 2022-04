DINAMO TAKO NE SMIJE IGRATI! Evo zašto je smijenjen Kopić, to se više ne smije gledati…

Autor: Dnevno.hr/I.L

Hajduk je bio bolja momčad. Svaki Dinamovac to si je jučer morao priznati. Ne samo jučer, Hajduk je bio bolji i u prvom susretu onom na Maksimiru. Dinamo je izgledao bezidejno, ziheraški od prve minute. Zapravo od onog trenutka kada smo saznali prvu postavu.

Željko Kopić, sad već bivši trener, odustao je od Dinamovih klasičnih 3-5-2 i postavio 4-2-3-1. Neloša ideja koja je užasno provedena. Kopić je na lijevog beka postavio Cathrinea. Prirodno stoper i dešnjak. Zašto je Bočkaj ponovno van prvih 11 nakon što je odlično odigrao derbi protiv Rijeke gdje je također ušao s klupe? Kopić je išao ziheraški. Postavio je ekipu tako da uzme bod na koji mu nitko ne bi mogao prigovoriti, a ako netko bude imao posebnu inspiraciju (poput Ademija protiv Rijeke ) doći do važna tri boda. Dinqmo tako ne smije igrati.

Kopić je na klupi Dinama do sada odradio šest derbija. 2 s Rijekom, 1 s Osijekom i tri s Hajdukom. Oba derbija s Rijekom je dobio. Prva pobjeda je možda bila i njegova najbolja utakmica na klupi Dinama, ona druga je bila genijalnost Arijana Ademija. Poraz od Osijeka došao je kao i ova dva od Hajduka iz ziheraške igre bez prave ideje s puno defanzivnih igrača.

Novi trener je obaveza uprave

Uprava se ove sezone prema navijačima već nekoliko puta (iako takav odnos traje skoro 20 godina) ponašala poput maćehe, ali su navijačima dužni novog trenera. Kopićeva igra ne odgovara Dinamu. Ova momčad nije ista kao i prošle sezone. Fale četiri važna igrača: Gvardiol. Majer, Jakić i Gavrnović, ali ovo je i dalje šampionska momčad. Momčad koja ima borce na terenu na čelu sa zapovjednikom Ademijem, ali nema pravog generala. Jesu izgubili važne igrače, ali kostur Livaković, Ristovski, KTC, Lauritsen, Ademi, Ivanušec Oršić, Petković i dalje je tu. Pojačani su s Bočkajem, Franjćem, Šutalom te Mišićem, ali problem je što nema dovoljno hrabrosti da se nekog gurne u prvih 11 umjesto “rutinera”. Tolić, Andrić i Baturina čekaju priliku, a do sada su je svaki put i iskoristili.

Petković i Emreli su jučer bili dobri, ali ostaje pitanje zašto Kopić ne da više prilika Komnenu Andriću koji je briljirao u zimskom djelu sezone. Zašto više prilika nije dobio mladi Baturina koji je u svakoj utakmici pokazao da je talent i da treba više igrati. Ni Nenad Bjelica nije tek tako gurao mlade igrače, ali za Bjelicu su govorili rezultati. Dominirao je ligom pobjedama od 1:0, ali Dinamo se nije bojao do zadnje minute. Kao novi trener ni više ni manje spominje se Damir Krznar. Čovjek koji je ranije ove sezone otpušten zbog loših igara i zamjenjen Kopićem. Uprava bi se s tim potezom dodatno narugala navijačima.

Dinamu treba stručnjak jer sva tri kluba na svojim klupama imaju stručnjaka. Spominjo se Jakirović koji je nedavno pohvalio braću Mamić, ali on ima velike planove sa Zrinjskim pa je pitanje želi li u Dinamo. Možda to bude Vahid Halihodžić koji je pred otkazom u Maroku, ali on ima itekako burnu prošlost u Dinamu. Možda to bude recimo Niko Kovač. Trenutno je slobodan, a kao igrač nije nikad igrao u Hrvatskoj možda baš kao trener želi voditi hrvatski klub.

Pred Dinamom je još pet kola, pet kola u kojima moraju vratiti šampionski duh koji nedvojbeno imaju. Pet kola o kojima im ovisi sezona. Osijek je na korak, a Hajduku su omogućili da dođe u borbu za titulu. Sad kada su prvenstvo učinili zanimljivim na njima da dokažu da su najbolja momčad u Hrvatskoj.