DINAMO SPREMA BOMBU ZA LIGU PRVAKA: Kakva bi to tek momčad bila

Dinamo je ulaskom u grupnu fazu Lige prvaka ozbiljno popravio svoj budžet, a sad Modri stroj treba još malo podmazati pa u Modrom taboru razmišljaju o pojačanjima.

Uvijek je aktualna rupa na lijevom boku, koju popunjava ne uvijek najbolje Ljubičić, pa je kupovina obrambeno nastrojenog lijevog bočnog jedan od prioriteta na Maksimiru.

No i u fazi napada činilo se ponekada da nedostaje još jedan igrač uz Baturinu koji može podvaliti loptu, a protiv Bodo Glimta Ivanušec je igrao povučenije, pa je izlaskom Modre desetke nastao propuh u igri Dinama.

I baš zbog toga Dinamo gleda prema Serie A u kojoj za Juventus igra Marko Pjaca, ili bolje rečeno ne igra pa iz Stare dame žele naći način kako se riješiti bivšeg velikog talenta.

Izazov Lige prvaka

Iako se činilo kako od dolaska Pjace u Dinamo neće biti ništa, nakon Torina ove godine Sampdoria je iskazala želju za dovođenje bivšeg Vatrenog, plasman Modrih u Ligu prvaka dosta je promijenio na stvari.

Talijanski novinar Nicolo Schira objavio je kako je Marko Pjaca blizu povratka u Maksimir nakon jučerašnje utakmice.

