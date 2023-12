Dinamo slavi veliki rezultat, a igrači nabrijani: ‘Možemo nešto napraviti u Europi’

Dinamo Zagreb pobijedio je na Maksimiru kosovski Ballkani s čistih 3:0 i tako osigurao proljetnu nokaut fazu u Konferencijskoj ligi, u kojoj će prolaz dalje tražiti protiv neke od trećeplasiranih momčadi iz Europa lige.

Dinamo se jako mučio u prvom poluvremenu, nikako modri nisu mogli odigrati dobar zadnji pas, a Ballkani je prijetio iz kontri no srećom bez nekog uspjeha.

Početkom drugog poluvremena Dinamo je patio, ali nakon kornera Perić je visokim skokom donio 1:0 da bi samo tri minute kasnije u 72. minuti, opet nakon kornera, lopta došla do Petkovića nakon udarca glavom Perića, koji zabija svoj prvi gol, dok iz penala u 77. minuti, koji je izborio Kaneko, zabija drugi gol i postavlja konačnih 3:0 za Dinamo.

Dinamo beats Ballkani 3-0 to punch their ticket to the Conference League knockout round next year.

Is Dinamo meeting expectations in Europe this year or skating by in Conference League? pic.twitter.com/IFGg6kIl8F

