Dinamo se uoči derbija vratio u prošlost: Prisjetili se prve povijesne titule

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Cijela Hrvatska s nestrpljenjem čeka veliki derbi između Hajduka i Dinama. Hajduk ulazi u susret s plus dva i nadaju se otići na plus pet poslije zadnjeg zvižduka dok Dinamo želi doći na plus jedan.

Uoči derbija Dinamo se malo vratio u prošlost. Na svojim društvenim mrežama objavili su sliku iz 1923. godine. Naime, riječ je o momčadi i godini kada je Dinamo uzeo svoj prvi naslov.

“Zlatna škrinjica bogate povijesti purgerskog kluba krije brojne zanimljive priče i “štiklece”, a među svom tom ”zlatnom prašinom” na klupskoj memorabiliji posebno mjesto pripada upravo – današnjem datumu!” napisali su iz Dinama.





Prvi se pamte

Uz to su dodali: “Upravo na današnji dan prije točno 100 godina, 1. listopada 1923. godine, purgerski je klub osvojio svoj prvi naslov državnog prvaka u povijest.”

Dinamo tada HŠK Građanski je u drugoj utakmici finala razigravanja za prvaka Jugoslavije savladao sarajevski SAŠK rezultatom 4-2. Strijelci za purgere tog dana na stadionu Concordie u Tratinskoj pred 6.000 gledatelja bili su: Mantler 2, Perška i Götz.

Sastav Dinama tada su činili: Jaroslav Šifer, Vjekoslav Mesić, Dragutin Vragović, Hugo Kinert, Franz Mantler, Dragutin Bažant, Stjepan Pasinek, Rudolf Rupec, Emil Perška, Viktor Götz, Fritz Ferderber, Antun Pavleković, Dragutin Vrđuka, Dragutin Babić.