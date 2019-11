DINAMO SE POIGRAO PROTIV RIJEKE NA RUJEVICI: Pet lakih komada u mreži domaćina, Bjeličina momčad u top formi!

Ovo se Rijeci dugo nije dogodilo. Ovakav poraz na svom terenu u trenucima kada klub još uvijek osjeća posljedice odlaska trenera Igora Bišćana. S druge strane, Dinamo je pokazao svu svoju europsku raskoš kvalitete i rezultat je mogao biti i uvjerljiviji u korist Bjeličinih nogometaša. U zadnjoj utakmici i derbiju 15. kola Prve HNL u Rijeci su nogometaši Dinama deklasirali Rijeku s 5-0 (4-0) i povećali vodstvo na ljestvici. Dinamo je na Rujevici nanio Rijeci najteži domaći poraz ikada u međusobnim dvobojima, a prvak je slavio zahvaljujući sjajnom početku utakmice u kojem su u samo 12 minuta postigli četiri pogotka.

Dinamo je u prvih 26 minuta utakmice zabio četiri gola i još dvaput zatresao okvir vrata. U 10. minuti Moro je s 30-tak metara zatresao gredu, a 14. minuti Dinamo je poveo. Petković je osvojio loptu, dodao do Luke Ivanušeca koji se prošetao kroz obranu Rijeke i “probio” vratara Prskala. U 16. minuti Petković je pogodio vratnicu, a dvije minute kasnije Mislav Oršić na dodavanje Kadziora povećava na 2-0. “Atomski početak” Dinama u prvih 20 minuta zaokružio je Petar Stojanović nakon precizne i atraktivne akcije Zagrepčana. Ni tu nije bio kraj, u 26. minuti Petković proigrava Oršića, koji izlazi sam ispred Prskala i Dinamo vodi s 4-0.

U drugom dijelu Rijeka je željela zabiti makar počasni gol i to im je skoro uspjelo u 65. minuti kada je Lončar prebacio Livakovića, a s gol-crte Leovac spašava pogodak. U 70. minuti Zagrepčani dolaze i do petog gola, a Oršić do “hat-tricka” kada je iz blizine u mrežu pospremio ubačaj Stojanovića.

Dinamo vodi s 34 boda ispred Hajduka (30), dok je Rijeka ostala peta s 22 boda.

Susret se igrao na stadionu Rujevica, a sudio je Zebec.





Strijelci: 0-1 Ivanušec (14), 0-2 Oršić (13), 0-3 Stojanović (20), 0-4 Oršić (26), 0-5 0ršić (70)

Prva HNL – 15. kolo

Istra 1961 – Gorica 2-2

Lokomotiva – Inter 3-1

Varaždin – Slaven B. 0-0

Hajduk – Osijek 3-2

Rijeka – Dinamo 0-5

Ljestvica

1. Dinamo 14 11 1 2 28:6 34

2. Hajduk 15 9 3 3 26:10 30

—————————————————

3. Lokomotiva 15 7 4 4 23:19 25

4. Osijek 15 6 5 4 25:19 23

—————————————————

5. Rijeka 14 6 4 4 20:19 22

6. Gorica 15 6 4 5 22:22 22

7. Istra 1961 15 2 6 7 14:23 12

8. Slaven Belupo 15 3 3 9 12:30 12

—————————————————

9. Inter 15 2 5 8 18:28 11

—————————————————

10. Varaždin 15 2 5 8 12:24 11