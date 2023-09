Dinamo se plaši crnog scenarija na novoj Skupštini, okupljanje se sprema

Autor: Ivor Krapac

Dinamo se sprema za novo okupljanje svojih skupštinara, u ponedjeljak je na rasporedu sjednica Skupštine kluba, a nakon one prekinute u ožujku zbog rušenja kvoruma, sprema se i nova borba dvije struje u klubu, one koja je protiv Zdravka Mamića i drži vlast, te one koja se s Mamićem povezuje.

S Damirom Zorićem koji je najistaknutiji u borbi struje protiv sadašnje vlasti u Dinamu, očekuje se borba oko Izvršnog i Nadzornog odbora kluba, u nastavku priče u kojem se struja protiv sadašnje vlasti u Dinamu bori za povratak u klub.

No, tu je i jedan drugi problem od kojeg u Dinamu strahuju.





Hoće li doći dovoljno ljudi?

Dok se nova sjednica Skupštine priprema, nije poznato hoće li doći dovoljno ljudi da bude kvoruma. Trebalo bi biti 41 skupštinara da se mogu donositi odluke.

Ako kvoruma ne bude, u Dinamu strahuju od crnog scenarija.

On bi se dogodio otkazom suradnje Erste Banke s Dinamom, što bi ugrozilo normalno poslovanje kluba.

Ipak, kako pišu Sportske novosti, kvoruma bi trebalo biti, što bi taj problem skinulo s dnevnog reda.

Nakon što se skupštinari okupe, treba vidjeti i kako stoje stvari između sadašnjeg predsjednika Dinama Mirka Barišića i navijača koji se bore za demokratizaciju kluba, tvrdeći da se izigravaju obećanja koja su im došla iz vodstva kluba.

Borba između dvije struje u klubu traje, no nema spokoja niti u odnosu sadašnjeg vodstva Dinama s predstavnicima navijača.









Demokratizacija je važna i zbog toga što čistu situaciju u klubu traži Grad Zagreb, što je bitno za nastavak razgovora oko stadiona. Priča oko Maksimira nikako da se pomakne prema početku radova na stadionu koji je u lošem stanju.