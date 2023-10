Dinamo se oprostio od Šimića, evo što su napisali

Prvi sastanak Nadzornog odbora Dinama i sastanak novog saziva Izvršnog odbora u utorak, donio je šok kada je Dario Šimić podnio neopozivu ostavku.

Kao što smo već pisali, Šimić je odlučio otići iz Dinama, a klub se dopisom oprostio od sad već bivšeg člana Uprave.

“Mislim da je u ovom trenutku najbolje i za klub i za mene. Bilo je ovo dosta intenzivno razdoblje, a svoju odluku ću obrazložiti u danima koji dolaze. U klubu sve funkcionira dobro, sva tijela vlasti su tu, a i omladinska škola je posložena. Dinamo sad ima mira da se pojača ako misli da je potrebno u sportskom sektoru i da nastavi dalje sa sezonom”, izjavio je Šimić na odlasku.

Priopćenje Dinama

“U utorak, 10. listopada 2023. godine, održan je inaugurativni sastanak Nadzornog odbora GNK Dinamo kojeg u novom sazivu čine jednoglasno izabrani predsjednik Ognjen Naglić i članovi Saša Pavličić-Bekić i Zdravko Kačić. Istoga dana sastao se i novi saziv Izvršnog odbora uz naglasak na temu realizacije sportskog i financijskog plana.

Gospodin Dario Šimić još je u prvom dijelu sjednice IO podnio neopozivu ostavku na mjesto člana Uprave GNK Dinamo. Ovim putem zahvaljujemo gospodinu Šimiću na svemu što je učinio za naš klub i želimo mu puno sreće i uspjeha u budućem radu.

Dario Šimić has formally resigned from his role as Sports Director.

October 10, 2023