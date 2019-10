DINAMO SE ODUPIRAO: Odlučila jedna malonogometna akcija Cityja, opet naklon Dinamu do poda

Rezultat je očekivan, poraz se teško mogao izbjeći protiv takve momčadi, no Dinamo se silno dobro odupirao i možda je falilo i zrnce sreće, no to i nije bitno. Pokazavši se kao čvrst i beskompromisan suparnik Dinamo je dokazao da u ovoj skupini sigurno neće biti statist. Naprotiv… Nogometaši Dinama poraženi su u 2. kolu skupine C Lige prvaka u gostima kod Manchester Citya s 2-0 (0-0).

Hrabri Dinamo znalački se branio sve do 66. minute kada je gol za City postigao Raheem Sterling nakon dodavanja Ryada Mahreza, a na 2-0 je povećao 19-godišnji Phil Foden u petoj minuti sudačke nadoknade. Dinamo nije imao izrazitu šansu na utakmici, a engleski prvak se jako ispromašivao, pogotovu u prvom dijelu.

Ranije su u ovoj skupini nogometaši Šahtara osvojili sva tri boda kao gosti pobijedivši sa 2-1 Atalantu. Pobjednički pogodak za Ukrajince na stadionu San Siro u Milanu postigao je Izraelac Manor Solomon u posljednjoj akciji na utakmici. Atalanta je povela u 28. minuti golom Duvana Zapate, a izjednačio je Junior Moraes u 41. minuti. Momčad iz Bergama je u 16. minuti propustila realizirati kazneni udarac, kad je Pjatov obranio Iličićev pokušaj.Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić odigrao je svih 90 minuta za Atalantu i bio jedan od boljih pojedinaca.

U 3. kolu Dinamo gostuje kod Šahtara 22. listopada, a City dočekuje Atalantu.

1. Manchester City 2 2 0 0 5:0 6

2. Dinamo Zagreb 2 1 0 1 4:2 3

3. Šahtar Donjeck 2 1 0 1 2:4 3

4. Atalanta 2 0 0 2 1:5 0