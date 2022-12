DINAMO SE NE PLAŠI TOTALNOG ZASTOJA: Pronađeno rješenje za transfere, Mamić pao u drugi plan

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Prije nastavka sezone na terenima SuperSport HNL-a, dolazak nove godine proći će u znaku prometa na nogometnom tržištu u klubovima, a u toj priči, došlo je do nedoumica kako će to izgledati u Dinamu, u borbi za vlast koja se odvija u klubu.

Dinamo se našao suočen s potencijalnim problemom zbog nejasne situacije o tome na kome je odluka o transferima, no kako su približile Sportske novosti, takav problem ipak ne postoji iako se razbuktao rat između dvije strane, one sklone Zdravku Mamiću i one koja mu se protivi.

U priči o transferima, glavni potpis na sve imat će uprava kluba, a važnu riječ imat će i Ante Čačić koji vodi računa o sportskoj politici u Dinamu. Trener je nedavno odlukom Izvršnog odbora bio određen i za sportskog direktora, a u toj ulozi, dio posla bit će odlasci i dolasci igrača.





Po informaciji koju je objavio SN, Zdravko Mamić time je pao u drugi plan, bez utjecaja na to tko dolazi i tko odlazi iz kluba. Važnu ulogu u transferima imao je i nakon odlaska iz Hrvatske, u Hercegovinu, gdje se nalazi kako ne bi morao iza rešetaka u Hrvatskoj poslije pravomoćne presude u slučaju u kojem je Mamić bio prvooptuženi u aferi izvlačenja novca iz Dinama.

Bivši Dinamov izvršni predsjednik u novom odnosu snaga više ne bi kontrolirao stvari na daljinu. Posao oko transfera vodila bi uprava u kojoj su Vlatka Peras, Amra Peternel i Krešimir Antolić, a ovlašteni potpisnik je i Mirko Barišić.

Ante Čačić će, pak, diktirati što momčadi treba, a takva situacija trajala bi dok ne dođe do pomaka u bilo čijem smjeru, prema struji koja se protivi nastavku utjecaja Zdravka Mamića ili prema pobornicima bivšeg Dinamovog izvršnog predsjednika. Za sada, struja koja je protiv Mamićevog utjecaja vodi glavnu riječ u sportskoj politici i upravljanju klubom.