DINAMO SE NADAO LAKŠEM POSLU: UEFA demantirala donedavna nagađanja

Brojni su mediji prenijeli vijest kako će se zbog situacije u Europi izazvane koronavirusom odigrati samo jedna utakmica kvalifikacija za Ligu prvaka i Europsku ligu, to nije istina.

“UEFA nikada nije razmatrala da prvacima nacionalnih prvenstava uskrati prilike za kvalificiranje u grupnu fazu Lige prvaka putem terena. UEFA želi pojasniti da trenutno samo prati napredak situacije i potencijalni udarac koji će ona imati na format kvalifikacija za natjecanja sljedeće godine. Do danas, nikakve opcije nisu razmatrane o promjeni formata kvalifikacija za europska klupska natjecanja”, navodi se u objavi UEFA-e.

