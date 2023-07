Dinamo se nada pojačanjima: Malo novih su doveli, dva nova se spominju

Uoči početka sezone, Dinamo je u situaciji da je u prijelaznom roku pojačao momčad dovođenjem samo jednog igrača koji bi trebao biti ‘kapitalac’. Podsjetimo, iz Paris FC-a pristigao je 25-godišnji francuski stoper Maxime Bernauer, a sada je pred vratima pojačanje s Dalekog istoka, Bernauerov vršnjak Takuro Kaneko, koji je od veljače 2020. svoj put gradio u Sapporu u najjačem rangu japanskog klupskog nogometa.

Potvrda Japančevog dolaska u Dinamo se još čeka, a u uvjetima pod kojima bi stigao u Zagreb, spominje se posudba iz Sappora s mogućnošću otkupa ugovora za 1,3 milijuna eura. Zagrebačkim Plavima bi pomogao na desnoj strani veznog reda ili na desnom krilu.

Dođe li Kaneko među zagrebačke Plave, sa sobom bi donio dosadašnje iskustvo koje je imao isključivo kod kuće, u Japanu. Za ovog 25-godišnjaka bi nastup u Europi bio novi korak u karijeri, a kako govori njegova prošlosezonska statistika iz japanskog prvenstva, u najjačem rangu tamošnjeg klupskog nogometa imao je što za ponuditi.

U 20 prošlosezonskih ligaških utakmica u dresu Sappora, 25-godišnji Kaneko imao je osam golova i četiri asistencije. U Japanu su ga ranije ovog tjedna već preselili u Dinamo, najavljujući i da će uskoro igrati u kvalifikacijama za Ligu prvaka koje čekaju momčad Igora Bišćana.

Takuro Kaneko from Consadole Sapporo to Dinamo Zagreb is a done deal according Sponichi and Sports Hochi. The midfielder will join soon the croatian champions and he will play the UEFA Champions League preliminary round in August! 🇯🇵🇭🇷#transfers #consadole #DinamoZagreb pic.twitter.com/AqYHkWPFu2

— Danilo Servadei 🇯🇵 (@ServadeiDanilo) July 11, 2023