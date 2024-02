Dinamo se jako zagrijao za Lovrena, najveća šansa za povratak u Hrvatsku je u jednoj varijanti

Dejan Lovren se nedugo nakon Svjetskog prvenstva u Katru vratio u dres Lyona u kojem je ranije već igrao, a kako se bliži kraj prijelaznog roka u Hrvatskoj, u igri je povratak u Dinamo iz kojeg je rano u 2010. godini prešao baš u Lyon, u kojem je započeo inozemnu klupsku karijeru.

Kako je završetak prijelaznog roka za hrvatske klubove blizu, s krajem tog ‘prozora” za transfere u četvrtak u 23:59 sati, u Dinamu su se bacili u akciju i jako su se zagrijali za angažman 34-godišnjeg nekadašnjeg jakog aduta hrvatske reprezentacije. U dogovoru o poslu, najveća šansa za Lovrenov povratak u Hrvatsku je u varijanti da iz Lyona bude posuđen do završetka ugovora, a ugovor mu traje do ljeta sljedeće godine.

O toj varijanti piše Večernji list, u situaciji u kojoj bi Dinamo preuzeo na sebe dio Lovrenove plaće u francuskom klubu, no Večernji je objavio i da nije isključen Lovrenov prijevremeni raskid ugovora s Lyonom. U slučaju da se to ostvari, iskusni bivši hrvatski reprezentativac bi u Dinamo mogao doći i kao slobodan igrač, a takva opcija otvara vrata da se na Maksimir vrati i nakon završetka zimskog prijelaznog roka.

EXCLUSIVE 🚨#DinamoZagreb is working to sign #Lovren from #Lyon for this window pic.twitter.com/r0X3xHileN

— Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) February 13, 2024