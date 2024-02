Dinamo se ispromašivao, baš pljuska navijačima: Neki kažu da je ovo dokaz kaosa na Maksimiru

Autor: Andrija Kačić Karlin

Uopće više nije bitno što će tko priopćiti i reći što je ispisano u korespodenciji između klubova! Riječ je, pogađate, o neostvarenom transferu hrvatskog nogometnog reprezentativca Josipa Brekala iz Fiorentine prema Dinamu.

Naposljetku, Brekalo je završio kod direktnog Dinamovog suparnika, u Hajduku. Mnogi navijači modrih proglasili su ga izdajnikom, kako to već biva kod nas. I zato je priča o ovome neostvarenom transferu tako zanimljiva. Da je Brekalo ostao u Fiorentini, da nije otišao u Hajduk, ova priča zacijelo ne bi nikoga zanimala.

Na ovaj događaj valja gledati samo iz pragmatičnog kuta. Ako je Dinamo želio, istinski, ovoga igrača, onda je nedolazak Josipa Brekala u njegove redove bio neuspješan i nespretan posao. Samog Dinama. Sve drugo su tlapnje, i priopćenja i opravdanja i optužbe.

Klubovi se prepucavaju

Kada klub želi nekog igrača onda sve čini da se to ostvari. Ako to ne učini, kao što je to konkretan slučaj s Dinamom, onda se posao nije dobro napravio. Nema tu druge ili treće istine. I to se mora priznati, a ne pravdati se. takav je surovi nogometni profesionalizam.

U Dinamu su očito previše kalkulirali, što se očito nije svidjelo igraču kojeg su željeli. Pritom, da su igrači pokvarljiva roba, skupa s menedžerima, odavno znamo. No, to znaju i u klubovima. Ali, ako se želi određenog igračaonda se u posao ulazi otvorenog garda.

Nakon nedolaska Brekala u Dinamo, zapravo njegovog odlaska u Hajduk, u javnost izašli dokumenti koji su poprilično kompromitirali Dinamo. Ispada da nije bilo sve kako su u Dinamu predstavili prema van.

Dinamo se ispromašivao

I kako su se branili u zagrebačkom klubu? Optužili su one koje su objavili dokumentaciju postupili izvan sklada poslovne tradicije i poslovnosti. Jednostavnije rečeno, da su bili nekorektni.









To je sad već pitanje novinarskih izvora, to je pitanje staro koliko su stari i mediji. Izvor iz kojeg novinari saznaju podatke ne mora biti otkriven i točka. A ako je već otkriven onda ga ne možeš poricati ili govoriti da su „neke stvari izvučene iz konteksta„. Samo zato je nisi uspješno zgotovio posao.

Dinamo nije uspio u poslu s Brekalom. Ne samo sada, ovih dana, nego i koji tjedan dana prije. U dva navrata zagrebački klub nije uspio dovesti „igrača kojeg je želio„.

Kaos na Maksimiru?

Stoga, prije je za zaključiti da se Dinamo u ovoj akciji propisno ispromašivao. Kao što krajnji rezultat govori, jer nije angažirao igrača kojeg je ”tako silno„ želio.

Koplja se lome samo u jednoj stvari. Komunikacija između Dinama i Fiorentine jasno kazuje kako je dogovor bio sklopljen, a Dinamo nije potvrdio posao. Brekalo očito nije dugo čekao, krenuo je za Split.

Sada, naknadno, govoriti u Dinamu koliku bi Brekalo plaću imao, jest uzaludno, bespredmetno, čak i smiješno. Izmišljeno ili ne, tako je svejedno. Transfer kojeg je sam Dinamo začeo nije uspio. Gotovo. Ta se radnja zove – neuspjeh.

Neki kažu, kao menadžer Andy Bara, da je na Maksimiru totalni kaos, da se ne zna tko je šef, možda je u tome razlog…