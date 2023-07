Dinamo razbjesnio Turke, više ne bi Livakovića? Za Vatrenog u igri i drugi klub

Dominik Livaković i njegova sudbina u Dinamu idu dalje kako se nastavlja ljetni prijelazni rok, a sada su u prvom kolu komplikacije nakon što je već bio na pragu odlaska u Fenerbahče, barem kako je tvrdio Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu.

Tada je Romano spomenuo i devet milijuna eura odštete za zagrebačke Plave, za odlazak hrvatskog reprezentativnog golmana koji je s Dinamom ugovorno vezan do ljeta sljedeće godine. No, tu je i dalje zastoj, a kao glavni razlog spominje se što su u Maksimiru navodno željni zadržati Livakovića što dulje dok traju kvalifikacije za Ligu prvaka.

Na tom putu, Dinamo je već obavio najveći dio posla u drugom pretkolu protiv kazahstanske Astane, s pobjedom s 4:0 iz prošlotjedne prve utakmice. Izgledan je odlazak u treće pretkolo protiv AEK-a, s utakmicama koje su na rasporedu 8. ili 9. kolovoza u Ateni i 15. kolovoza u Zagrebu.

Zbog otezanja da se posao dovrši, turski Sport piše da u Fenerbahčeu gube strpljenje i da su se okrenuli opciji dovođenja starijeg golmana od 28-godišnjeg Vatrenog. Radi se o 36-godišnjem Kostarikancu Keyloru Navasu koji je pod ugovorom u PSG-u nakon povratka s prošlosezonske posudbe u Nottingham Forestu.

Po pisanju turskog Sporta, sada je u klubu iz Istanbula u fokusu iskusni Kostarikanac, ali to ne znači da interes za Livakovićevo odvođenje iz Dinama popušta. Svoju šansu traži drugi klub, škotski Celtic, koji se s golmanom Vatrenih već povezivao.

Dominik Livakovic to Celtic transfer glimmer of hope after Fenerbahce development 😯

https://t.co/urJPSBFqLQ

— Football Scotland ⚽️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Football_Scot) July 31, 2023