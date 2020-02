DINAMO PROTIV DIVA IZ PREDGRAĐA: U reviji golova zna se tko je bio bolji

Dinamo nije odigrao naročitu utakmicu, ali je sasvim zasluženo pobijedio zaprešićki Inter. U susretu 23. kola Prve HNL Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Inter sa 3-2 i ponovo ima 12 bodova više od Hajduka na drugom mjestu. Točnije, Dinamo se ovom pobjedom učvrstio na vrhu ljestvice sa 56 bodova, 12 više od Hajduka na drugom mjestu, dok je na trećoj poziciji Rijeka sa 41 bodom. Inter je na osmom mjestu sa 17 bodova, dva više od Istre 1961 i Varaždina.

Golove za “modre” zabili su Marin Leovac (7), Damian Kadzior (60) i Mario Gavranović (72), dok su strijelci za goste bili Antonio Bosec (39) i Komnen Andrić (90+2). Hrvatski prvak je poveo u 7. minuti golom Marina Leovca. Akciju je započeo Lovor Majer ubacivši u kazneni prostor, Sandro Kulenović je prsima spustio do Leovca, a ovaj natrčao na loptu i zabio za 1-0. Inter je izjednačio u 39. minuti nakon velike pogreške Dominka Livakovića koji je pogrešno procijenio let lopte. Antonio Bosec je uputio jednu dugačku loptu prema vratima ‘modrih’, Livaković je istrčao, ali slabo reagirao i lopta je završila u mreži.

“Modri” su u 60. minuti stigli do nove prednosti. Leovac je ovoga puta bio asistent, a Damian Kadzior strijelac. Samo tri minute kasnije, Dinamo je mogao i do trećeg gola, no Oršić je promašio kazneni udarac prebacivši vrata. Ipak, u 72. minuti Dinamo je zaključuje priču. Kadzior je nakon postignutog gola upisao i asistenciju, a pogodak je zabio Gavranović. U posljednjim trenucima susreta Komen Andrić je samo smanjio na 3-2.