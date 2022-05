DINAMO PRONAŠAO NOVU LOKOMOTIVU: Oni su nova druga momčad Dinama, ondje su stasali veliki igrači

Velike promjene u HNL-u dogodit će se od sljedeće sezone, pošto više momčadi iz prve lige neće moči imati svoje druge momčadi u niti jednom rangu natjecanja, te su u zagrebačkom Dinamu odlučili stvoriti novu filijalu u Interu iz Zaprešića.

Inter se bio povezivao i s ljubljanskom Olimpijom, ali Dinamo je odlučio ponovno uči u “Diva iz Zaprešića” koji će se i sljedeće sezone natjecati u 2HNL, a u njega će se premjestiti dosadašnji Dinamo II.

Tako će put Zaprešića Damir Krznar i Mihael Mikić, a po novom pravilniku HNS Dinamo će moći poslati desetoricu igrača koje će biti na plaći u Dinamu.

Nova pravila

Ova nova pravila o igračima u filijalama prvoligaških klubova osmišljena su kako ne bi došlo do situacije Lokomotiva, kada su u 1HNL-u faktički igrala dva Dinama.

HNS će uskoro uvesti pravilo prema kojem će svaki klub u prvoj ligi imati pravo da u jedan klub u drugoj ili trećoj ligi pošalje do deset igrača uz dvojnu registraciju. Cijelu plaću tih igrača snosit će klub koji ih je na posudbu poslao.

U slučaju plasmana te momčadi u prvu ligu svi igrači moraju se vratiti u domicilni klub ili potpisati ugovor s klubom, koji u tom slučaju preuzima i plaću dotičnog igrača.

Od sljedeće sezone druga liga brojat će 12 klubova kao i prva, a uvodi se jedinstvena treća liga koja će od sljedeće sezone brojati 16 klubova, dok će se četvrta liga igrati u pet regija; zagrebačkoj, splitskoj, osječkoj, riječkoj i varaždinskoj.

