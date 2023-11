Dinamo pronašao dugoročno rješenje: Investicija za budućnost koja će koštati manje od milijun eura

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dinamo za vikend na Maksimiru dočekuje ekipu Osijeka. U derbiju prošlog kola na Rujevici je branio Danijel Zagorac, a ne bi bilo čudno da ga opet vidimo na golu.

Jakirović u ovom trenutku nema vremena čekati Nevistića i sve više se priča kako je Dinamo u potrazi za novim vratarom. Krenuli su pregovori s Ivom Grbićem, ali čini se da je druga opcija puno bliža.





Horaţiu Moldovan, vratar Rapida iz Bukurešta i rumunjske reprezentacije, na pragu je Maksimira prenose mediji u Rumunsjkoj. Dinamo je spreman aktivirati otkupnu klauzulu u iznosu od 800 tisuća eura, a Moldovan bi zarađivao oko pola milijuna eura po sezoni.

Potencijal

Nadalje, Antena Sport navodi da je transfer ušao u “posljednjih sto metara”, odnosno da je ostalo “tek ponešto za odraditi, ali Dinamu spomenuta klauzula ne predstavlja problem.

Predsjednik kluba je dodao: “On je jedini za kojeg se bojimo da ćemo ga izgubiti na zimu. Nadam se da neće otići prije nego što osvojimo naslov ili kup i ostvarimo svoje ciljeve. Postoji klauzula koju drugi klubovi mogu aktivirati. On ima ugovor do ljeta 2025., ali to nema nikakve veze govorimo li o činjenici da se raskidna klauzula može aktivirati.”

Seniorsku karijeru započeo je u Cluju u siječnju 2017. godine, potom je dvije i pol godine proveo u Energeticianul, da bi potpisao za Ripensiju u besplatnom transferu. Kasnije je još branio za Sepsi i UTA Arad, a u Rapid je stigao na zimu 2021. Rapid želi naslov, ali su svjesni ako on ode da će to biti jako teško.