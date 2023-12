Dinamo pred pojačanjem za svoju bolnu poziciju: ‘Pregovori su u završnoj fazi’

Dok se u Dinamu odvijaju i neke druge borbe, poput one u vođenju kluba, traje i borba na tržištu, u potrazi za pojačanjima, a tu se gleda i prema tržištu koje je zagrebačkim Plavima donijelo fini ulov s posudbom Takura Kaneka, uz opciju otkupa ugovora po završetku sezone.

U Japanu je Dinamo ‘zagrizao’ i za lijevog beka, za pokrivanje bolne pozicije u momčadi, a mediji u toj zemlji pišu da su u odmakloj fazi pregovori za dovođenje Takuye Ogiware, 24-godišnjeg igrača Urawa Red Diamonsa.

Riječ je o lijevom beku koji je u momčadi Urawe od siječnja, nakon povratka s posudbe iz Kyoto Sange.

O 24-godišnjem Japancu i mogućem dolasku u dres Dinama piše tamošnji sportski list Sponichi, uz informaciju kako stoje stvari.

“Pregovori su u završnoj fazi”, pišu Japanci.

Dodaju i kakav plan zagrebački Plavi imaju s Ogiwarom. Kao i u slučaju Takura Kaneka, radilo bi se o posudbi s opcijom za otkup ugovora nakon što sezona završi.

#J1League transfer rumor ❤️‍🔥#Dinamo #Zagreb is really close to buy the left back Takuya #Ogiwara from #UrawaReds pic.twitter.com/OrrpYWZiPN

— Asian Football News! (@J1LeagueEU) December 30, 2023