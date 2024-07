Dinamo poziva na ruševni Maksimir, ne želi vrijeđanje ‘svetinje’: Procurio i izgled novih dresova

Autor: Ivor Krapac

Bliži se nova nogometna sezona u Hrvatskoj, prve utakmice u novom izdanju SuperSport HNL-a bit će odigrane u prvom vikendu kolovoza, a dok traju pripreme, Dinamo je pripremio novosti za navijače. Jedna od njih odnosi se na stadion u Maksimiru koji je u ruševnom stanju, a dok se ne krene u gradnju novog stadiona, na sadašnjem će biti otvorena vrata za zainteresirane posjetitelje za upoznavanje s prošlošću Dinama.

Na svojoj službenoj stranici, zagrebački Plavi objavili su poziv navijačima za dolazak u razgledavanje unutrašnjosti Maksimira prije početka nove sezone. U dolazećoj sezoni, Dinamo će prvu službenu utakmicu imati u vikendu 3. kolovoza protiv Istre 1961 na maksimirskom travnjaku u prvom kolu u prvenstvu.

“Od 9. do 17. srpnja na rasporedu je prva etapa projekta razgleda stadiona u kojem ćete imati priliku pogledati ga iznutra, zaviriti u plave odaje u kojima smo pripremali i proslavljali najveće uspjehe u povijesti kluba, podizali pehare, okusili sretnu stranu pobjeda, ali i sjetnu stranu nekih poraza… Moći ćete osjetiti dašak ambijenta iza zastora naše pozornice”, poslao je Dinamo poziv navijačima.

Nada u novi stadion

Zagrebački Plavi su u svojoj objavi izrazili nadu u korak naprijed u izgradnji novog Maksimira, za što za sada postoje samo planovi i administrativno raščišćavanje situacije. Dinamo želi da klub i Grad Zagreb dobiju objekt kakav i dolikuje zagrebačkim Plavima i glavnom hrvatskom gradu.

“Sve do tada vezani smo uz Maksimir ovakav kakav jest, vremešni objekt koji se svojom vanjštinom komotno može nasloniti na kampanju naziva ‘Football as it once was…’ Najbolje ga je, međutim, opisati uz parafrazu iz našega kultnog filma ‘Tko pjeva zlo ne misli’: ‘Nije puno vredan, ali vređati ga ne damo.'”

U međuvremenu, u Dinamu večeras imaju i službeno predstavljanje novih dresova, tjedan nakon objave o potpisu ugovora s proizvođačem sportske opreme Castore, ali njihov za sada neslužbeni izgled procurio je satima prije službene prezentacije kojoj će domaćin biti Maksimir.









Adidas više nije u igri

Dinamo je potvrdio novi posao s proizvođačem sportske opreme nakon što je završena suradnja s Adidasom. To je bilo najavljeno lani, a službeno, kraj priče dogodio se uoči nove sezone s objavom da za zagrebačke Plave u igru ulazi Castore, britanski proizvođač sportske opreme osnovan 2015. godine.