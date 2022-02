DINAMO POTPISAO NAJVEĆE POJAČANJE: Navijači i ljubav prema Modrima su nadvladali

Danas je Dinamo napokon odahnuo kada je Mislav Oršić potpisao novi ugovor do kraja sezone 2025/26 i tako postao najveće pojačanje zimskog prijelaznog roka Modrih.

Oršić je želio otići u Englesku u Premier ligu, i tko bi mu to mogao zamjeriti, ali Plavi dečko je na kraju shvatio kako je ljubav prema klubu i navijačima bila jača od zova jedne od najjačih liga na svijetu.

Iako je Burnley donio desetak milijuna razloga za odlazak, on se nije dogodio ponajviše zahvaljujući posebnom odnosu navijača i Mislava.

Poseban trenutak

“Današnji dan poseban je trenutak za mene. To je potvrda svega što sam pružio klubu u protekle tri i pol godine. Kroz nekoliko posljednjih dana osjetio sam nešto što ni u najljepšim snovima nisam mogao očekivati, takvu želju ljudi u klubu kao i navijača da ostanem u Dinamu, u klubu za koji navijam od svog rođenja. Od srca im svima zahvaljujem na tome”, izjavio je Mislav za službenu stranicu Dinama.

“Moram se osvrnuti na ponudu Burnleyja. Ne mogu sakriti niti želim demantirati moju želju za prelaskom u engleski klub. Premier liga je vrh ligaškog nadmetanja u svijetu. Bio sam spreman dati sve od sebe da pokušam pomoći Burnleyju da i sljedeće godine igra Premier ligu. Tko god je igrao nogomet ili je aktivan navijač i pratitelj nogometa, razumije o čemu pričam”, rekao je Oršić, pa otkrio:

“Ipak, sportski razlog i stavljanje šlaga na tortu moje karijere željom kluba da ostanem i donesenom odlukom razumio sam i shvatio poruku meni, a i navijačima našeg kluba”, i za kraj je poručio:

“Idemo po naslov! Dat ću sve od sebe do zadnje sekunde boravka u klubu, kao što sam davao do sada. Nogomet i moja karijera su apsolutni primjer da je u nogometu sve moguće, snovi se ispunjavaju ako daješ sve od sebe, bez obzira na prepreke. Nema predaje!”

Dinamo Zagreb fans 'Bad Blue Boys' wants Mislav Orsic to stay in club. He once said "There's no bigger club than @gnkdinamo". With that message they're now trying to tell him not to accept @BurnleyOfficial offer. IMO odds are 70/30 he'll leave, but it can all turn around. pic.twitter.com/h6rtLZjyrT

— Ižak Ante Sučić (@IASucic) January 27, 2022