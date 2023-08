Dinamo potpisao igrača Bayerna: Mladi Vatreni novo pojačanje u napadu

Kako smo već danas pisali, u Dinamo je na liječničke preglede u utorak došao je mladi igrač Bayerna i hrvatske nogometne reprezentacije Gabriel Vidović, koji je u večernjim satima i potpisao ugovor s Modrima na godinu dana.

Gabirel Vidović velika je nada Bayerna, oduševljavao je u mlađim kategorijama Bavarskog giganta, ali nije dobio pravu priliku u Munchenu.

Prošlu sezonu Vidović je proveo na posudbi u Vitesseu, za koji je zabio četiri gola u 25 nastupa, a mladi 19-godišnjak najbolje se snalazi na krilu.

GABRIEL VIDOVIĆ TO DINAMO!

The 19-year-old is just a step away from becoming a Modri! He’s coming on loan with an option to buy, the fee is around €4m for Dinamo to buy him.

Bayern have also put in a buy-back clause which is around €12m.#Dinamo #Vidović #Bayern pic.twitter.com/3r8tmWTKXL

— Croatian Football (@CroatiaFooty) August 29, 2023