DINAMO OTVARA NOKAUT FAZU EUROPA LIGE! Bjelica je pripremio nešto posebno za okršaj s Viktorijom

Nogometaši zagrebačkog Dinama u četvrtak u 21 sat otvaraju svoje prvo proljeće u Europi nakon dugih 49 godina. Doosan Arena u Plzenu ugostit će Bjelicu i njegove zvijezde koji će snage odmjeriti s izrazito nezgodnom Viktorijom.

Nenad Bjelica u Češku poveo 22 igrača, među kojima se našao i Izet Hajrović koji je suspendiran, ali je trener kazao kako će BiH nogometaša imati uz sebe jer podiže atmosferu i moral suigračima. U Zagrebu su zbog ozljeda ostali Gavranović, Šunjić, Kadzior, Musa i Moharrami, a Bjelica će na raspolaganju imati i novopridošlog Atiemwena koji od početka tjedna trenira s momčadi i spreman je.

Zašto je Viktorija favorit?

Dinamo je na papiru superiornija momčad, imaju skuplje, kvalitetnije, mlađe igrače, bili su nositelji u ždrijebu, ali u ovom slučaju ipak nije favorit, posebice ne na gostovanju u Češkoj. Viktorija u Europa ligi ima sedam pobjeda za redom na svojem terenu, na kojem su, usput rečeno, zabili 19 pogodaka. Viktorija je pet puta u zadnjih deset godina bila prvak, dok je u Ligi prvaka čak tri puta završavala na trećem mjestu i onda igrala nokaut fazu Europa lige. Dakle, puno su konkurentnija momčad u europskim natjecanjima nego što je to Dinamo.

Viktorija je svojevremeno skalpirala Napoli, Šahtar, a lani i beogradski Partizan, dok je u skupini Lige prvaka ove sezone pobijedila Romu i jednom slavila protiv CSKA te jednom remizirala. Međutim, Dinamo se može pohvliti kako je već osam utakmica neporežan u gostima.

Mogući sastavi

Sastav ne bi trebao iznjedriti nikakva veća iznenađenja. Na vratima se očekuje Livaković, stoperi će vjerojatno biti Theophile-Catherine, lijevi bek Leovac, desni bek Stojanović. Upitan je bio Ademi, ali on će gotovo sigurno igrati, ispred njega trebali bi biti Olmo, Gojak, Moro i Oršić, dok će u napadu biti Petković.

VIKTORIA: Hruška; Havel, Pernica, Hubnik, Kovarik – Hrošovsky, Prochazka – Kayamba, Čermak, Petržela – Beauguel.

Bjelica i Ademi najavili susret

“Jako smo sretni i ponosni što smo ostvarili ovo do sada, kao i na to što ćemo ostvariti. Ekipa je u odličnom stanju, držimo balans da igrači ipak nisu premotivirani. Ne smijemo dozvoliti da izgore u prevelikoj želi. Imamo dobru atmosferu, pričamo o svemu i sutra ćemo se pozabaviti protivnikom. Nisu dobili previše informacija o Viktoriji jer želimo da budu što više fokusirani sami na sebe i da obave svoje zadatke na terenu kvalitetno. Ako to postignemo siguran sam da ćemo napraviti dobar rezultat,” poručio je Bjelica.

Strateg hrvatskog prvaka nije želio otkrivati ‘karte’ s kojima će se suprostaviti Česima.

“Nisam imao nedoumica oko sastava. Donio sam odluku za početni sastav. Nadam se da će to biti uspješna kombinacija i da će dečki koji će istrčati na teren odigrati jednu veliku utakmicu i donijeti dobar rezultat za susret u Zagrebu.”

Bjelica nema običaj objaviti sastav s kojim ulazi u utakmice, a na pitanje novinara hoće li otkriti sastav kada Dinamo bude igrao finale Europa lige sa smiješkom je poručio.

“Obećajem. Svečano obećajem da ću reći, u tom finalu koje svi očekujemo,” rekao je Bjelica.

Dinamo je posljednji put dohvatio euro-proljeće u sezoni 1969/70. plasiravši se u četvrtfinale Kupa pobjednika kupova u kojem je ispao od Schalkea. Dinamo je tada u 1. kolu izbacio Slovan iz Bratislave te Olympique Marseille, a potom izgubio obje utakmice od momčadi iz Gelsenkirchena (1-3, 0-1).

Ove sezone ‘modri’ su osvojili prvo mjesto u skupini D ispred Fenerbahčea, Spartaka iz Trnave i Anderlechta. U šest utakmica upisali su četiri pobjede i dva neodlučena ishoda uz razliku pogodaka 11-3.

“Prvo treba skočiti pa onda reći hop. Imamo teškog protivnika, iskusnu ekipu koja će imati podršku svojih navijača na stadionu. Nekoliko puta su prezimili u Europi. Prvo ide ta utakmica za nas. Ako to prođemo, a nadamo se da ćemo u sljedećem kolu biti mi, pa onda i dalje od toga napredovati. Ako se to dogodi, dobit ćete informaciju o sastavu,” rekao je na kraju.

Bjelica je naglasio kako je zadovoljan stanjem momčadi.

“Siguran sam da smo se kroz te dvije prvenstvene utakmice s Rudešom i Istrom pripremili za ovaj susret Europa lige. Lijepo je doći ovdje s bodovnom razlikom koju imamo u prvenstvu i uz dvije pobjede. Fokus je sada na Viktoriji, vjerujem da ćemo ponoviti dobre igre i da ćemo mi na kraju biti ti koji će slaviti,” kazao je dodavši: “Htjeli smo stvoriti momčad koja može postizati dobre rezultate i igrati na rezultat. Htjeli smo momčad u kojoj svaki igrač gine za drugog na terenu i u kojoj ima 26-27 igrača koji pomažu ekipi na svim frontovima. To smo uspjeli, napravili smo određeni momčadski duh i svi su to prihvatili. Takva igra može donijeti dobre rezultate. To je nivo koji smo htjeli postići. Ekipa koju svi respektiraju gdje god dođe.”

Kod Dinama neće biti suspendiranog Hajrovića i ozlijeđenih Gavranovića i Šunjića.

“Žao mi je igrača koji nisu ovdje s nama. Nadam se da će neki od njih moći igrati u četvrtak na Maksimiru. Siguran sam da će oni koji će sutra istrčati pokazati svoju kvalitetu kao u svim utakmicama do sada. Mirno spavam, imamo široki kvalitetan kadar i vjerujem u pojedince koji će istrčati na Doosan Areni.”

Kapetan Ademi je poručio kako je sretan i ponosan što je dio ekipe koja je napravila ovaj veliki rezultat.

“Svi čekamo da utakmica počne, i ja i cijela ekipa. Spremni smo i želimo nastaviti gdje smo stali i napraviti još veće stvari, za nas i za Dinamo.”

U Dinamu su do najsitnijih detalja proučili suparnika.

“Sigurno da će biti teško, Viktoria je organizirana i čvrsta ekipa. Znamo što nas čeka. Spremni smo na to i napravit ćemo sve da izvučemo što bolji rezultat,” kazao je kapetan hrvatskog prvaka.