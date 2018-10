DINAMO OSTVARIO OGROMNU ZARADU U EUROPSKOJ LIGI! Nećete vjerovati koliko su milijuna eura dosad osvojili

Autor: Bruno Herljević/HINA

U susretu 3. kola D skupine Europske lige Dinamo je u Trnavi pobijedio Spartak sa 2-1 upisavši i treću pobjedu nakon koje se sasvim približio plasmanu u drugi krug natjecanja kojeg ‘modri’ čekaju već 48 godina.

Od prve minute je bilo jasno kako je Dinamo kvalitetniji sastav, međutim Slovaci su umirili i umrtvili igru tražeći prilike iz kontri i prekida. Srećom, hrvatski prvak se u nastavku susreta probudio i okrenuo rezultat za važnu pobjedu koja ga gura korak do prezimljavanja u Europi.

Ovom pobjedom Dinamo je načinio veliki korak prema plasmanu u drugi krug natjecanja kojeg ‘modri’ čekaju već 48 godina. Posljednji put Dinamo je dočekao ‘euro-proljeće’ 1970. godine kada je u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova igrao protiv Schalkea. Njemački sastav je u prvom susretu na stadionu Maksimir slavio sa 3-1, a potom u Gelsenkirchenu sa 1-0 i otad Dinamo čeka ‘proljeće’.

Spartak je poveo u 32. minuti golom Alija Ghorbanija, izjednačio je Mario Gavranović u 64. minuti, a u 78. minuti pobjedu Dinamu donio je Mislav Oršić.Utakmica u Trnavi je igrana pred praznim tribinama stadiona Antona Malatinskoga jer je slovački klub kažnjen zbog rasističkog skandiranja svojih navijača u prvom kolu kada su nogometaši Spartaka pobijedili na svom terenu belgijski Anderlecht.

U drugom susretu iz ove skupine Anderlecht i Fenerbahče su u Bruxellesu odigrali 2-2. Domaćin je vodio 2-0, no Turci su uspjeli izjednačiti.

Anderlecht je poveo u 35. minuti golom Zakarija Bakkalija. Bio je to prvi pogodak belgijskog sastava nakon 215 minuta igre u Europskoj ligi. Isti je igrač u 50. minuti povećao prednost domaćina, no tri minute kasnije Michael Frey je vratio Fener u život, a već u 57. minuti je bilo 2-2 nakon što je Hasan Ali Kaldirim svladao Thomasa Didillona.

Nakon tri kola na ljestvici vodi Dinamo s devet bodova, Fenerbahče ima četiri boda, Spartak tri, a Anderlecht je osvojio jedan bod

U idućem kolu 8. studenog sastaju se isti suparnici, samo će zamijeniti domaćinstva. Dinamo i Spartak će igrati na stadionu Maksimir, a ‘modrima’ je zbog kazne zatvorena sjeverna tribina.

Koliko je Dinamo zaradio do sada?

Zanimljivo je još reći kako je Dinamo do sada već dobro napunio blagajnu. Dinamo je pobjedom nad Spartakom inkasirao 570 tisuća eura koliko UEFA daje za svaku pobjedu EL. Do sada je Dinamo zaradio 1.7 milijuna eura pobjedama nad Anderlechtom i Fenerom, a sve skupa do sada u devet odigranih utakmica zaradio je oko devet i pol milijuna eura.

Osvoji li skupinu zaradit će dodatnih milijun eura, a u nastavku su nagrade sljedeće:

Šesnaestina finala: 500 tisuća eura.

Osmina finala: 1.1 milijun eura.

Četvrtfinale: 1.5 milijuna eura.

Polufinale: 2.4 milijuna eura.

Prolaz u finale: 4.5 milijuna eura.

Naslov prvaka: 8.5 milijuna eura.