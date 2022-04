DINAMO OSNAŽEN U FINIŠ SEZONE: Dobre vijesti za Kopića, ali jedna stvar zabrinjava

Dinamo ulazi u finiš sezone iz dosta ugodne pozicije, Modri su prvi na tablici, unatoč nekim posrtajima, momčad je pokazala karakter na Rujevici i vratila se iz rezultatskog minusa do pobjede, a sada ih čeka Istra na Maksimiru u petak od 18 sati.

Ovakve utakmice uvijek su dvosjekli mač za favorita, pošto se često zna dogoditi kako igrači ječe momčadi očekuju pobjedu koja bi trebala doći sama po sebi, a onda to nerijetko završi ubojitom kontrom.

No Kopić dobro zna kako je pobjeda protiv Istre veliki komadić u slagalici osvajanja prvenstva, a nakon eventualne pobjede protiv kluba iz Pule mogu se posvetiti Hajduku.

“Nama je fokus samo na sljedeću utakmicu. O Hajduku ćemo razmišljati tek nakon Istre. Rijeku smo analizirali i arhivirali”, izjavio je Kopić pred Istru, podsjetivši na zadnji neriješeni rezultat ove dvije momčadi iz Maksimira.

Povratak Ivanušeca

Ono što veseli svakog navijača Dinama je činjenica kako je oporavak Luke Ivanušeca, koji je bio podvrgnut operaciji trbušnog zida, polako došao do pred sami kraj, te se važni igrač Modrih oporavlja izuzetno dobro tijekom proteklih mjesec dana.

U Maksimiru se nadaju kako će Ivanušec biti spreman za sam finiš sezone, no do derbija na Poljudu je još tjedan dana i možda Luka zasjedne bar na klupu.

Ono što i dalje muči Dinamo je forma Brune Petkovića koji je nestao na pola sezone, no nadajmo se kako će plavi golgeter pronaći motivaciju u samom kraju sezone.

I hope you're back on the field soon. Luka Ivanusec

