Dinamo novog ljubimca navijača može prodati za čak 12 milijuna eura, ali postoji ‘kvaka’

Autor: Ivor Krapac

Dinamo je ovog ljeta u prijelaznom roku ostvario nekoliko ulaznih transfera koji se nisu pokazali dobrim, što zbog ozljeda, što zbog igrača koji se nisu nametnuli, no jedan posao mogao bi biti itekako unosan za zagrebačke Plave.

Odnosi se na Gabriela Vidovića, 19-godišnjeg mladog hrvatskog reprezentativca koji se brzo nametnuo u momčadi Sergeja Jakirovića, a doveden je na posudbu iz Bayerna.

U Bayern bi se trebao vratiti na završetku sezone, međutim, Dinamo je dogovorio opciju otkupa ugovora za fiksnu odštetu, a tu u priču ulazi potencijalni dobitak za zagrebačke Plave.





Jako vrijednih 3,5 milijuna

Ta odšteta nije mala. Dinamo bi trebao dati 3,5 milijuna eura, što je milijun više od Vidovićeve trenutne tržišne vrijednosti po procjeni Transfermarkta, no s tih 3,5 milijuna otvara se šansa za puno veći dobitak.

Ako bi Bayern htio otkupiti Vidovića natrag, za to bi trebao dati 12,5 milijuna eura, devet više nego Dinamo mora dati za otkup ugovora nakon što završi posudba.

Bi li Dinamo pristao na otkup ugovora od Bayerna i kako bi u tom slučaju reagirali Bavarci, to tek treba vidjeti po završetku sezone, no na Maksimiru su se svojim potezom zaštitili na način da je u igri dobitak od devet milijuna eura.

Rani nastupi obećavaju

Otkako je došao u Dinamo, Vidović se brzo nametnuo, a proteklog vikenda protiv Rudeša bio je jedna od glavnih snaga Jakirovićeve momčadi u dolasku do 5:1 protiv Rudeša, uz trostrukog strijelca Josipa Drmića.

Mladi hrvatski krilni napadač imao je gol i dvije asistencije, a sa svojim dosadašnjim nastupima u Dinamu izazvao je pohvalne riječi Sergeja Jakirovića.

53’ GOOOOOOL! Rudeš – Dinamo 0:4 💙💙💙💙

Nakon dvije asistencije evo i pogotka za Gabriela Vidovića ⚽️💪🏻🔥 pic.twitter.com/dkR6J6dCdo





— GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 24, 2023

“Nisam očekivao da će se ovako brzo prilagoditi, ali to je dokaz da je naša ekipa normalna, svlačionica je jako dobra. Ti dečki su svakog novog igrača jako dobro prihvatili, Gabrielu to na terenu puno znači. Još u prvom nastupu protiv Slaven Belupa zabio je gol. Samo neka raste, on je 2003. godište, pred njim je velika budućnost”, rekao je Jakirović nakon Rudeša, a prije utakmica protiv Ponikvi u SuperSport Kupu i velikog derbija protiv Hajduka u prvenstvu.









“Daj mu Bože zdravlja, nebo mu je granica”, dodao je Jakirović o Vidoviću koji bi u nastavku sezone još trebao dati puno u dresu Dinama, a onda slijedi ljeto odluke za nastavak njegove karijere.