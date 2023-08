Dinamo ne smije dati da nered postane glavna stvar: Ni priča oko Vatrenih nije važna u ovom tjednu

Autor: Ivor Krapac

Od proteklog ponedjeljka su u fokusu neredi koji su odnijeli ljudsku žrtvu u Ateni, s ubijenim 29-godišnjim navijačem AEK-a u velikom sukobu u glavnom grčkom gradu, ali s početkom novog tjedna, na terenu i u momčadi, oko Dinama u prvi plan ipak izbija i drugačija priča, ona puno ljepša, sportska, s prilikom koja se zagrebačkim Plavima otvara u trećem pretkolu Lige prvaka.

Za trenera Igora Bišćana i za igrače sada ništa nije važnije od pripreme za to da se bude što bolji sutra navečer na travnjaku Maksimira, s kretanjem s centra protiv AEK-a u 20 sati, a potom i za uzvrat koji je na rasporedu u subotu u 20:45 u Ateni. Bit će puno emocija i teškog raspoloženja s obzirom na to da nije lako smetnuti s uma slučaj koji je i dalje aktualan, zbog pritvorenih Hrvata za koje se traži što bolja zaštita u Grčkoj, no za momčad će prva misao i prvi motiv biti onaj sportski s obzirom na to da na terenu čeka veliki posao protiv grčkog prvaka.

Dok se počne igrati i u završnici priprema za utakmicu u Zagrebu, sve što se prošlog tjedna zbivalo u Ateni i što se još uvijek događa u Grčkoj će za Bišćana i za momčad biti u drugom planu. U sporedni plan pada i sve ostalo, pa i priča o četvorici hrvatskih reprezentativaca, Luki Ivanušecu, Dominiku Livakoviću, Bruni Petkoviću i Josipu Šutalu, koji bi uskoro mogli napustiti zagrebačke Plave usred interesa koji za njih traje već neko vrijeme u inozemstvu.





Dinamo već dugo miruje

Što se igranja utakmica tiče, Dinamu je odgoda prošlotjednog nastupa u Ateni donijela neočekivanu situaciju s dobivenom dugom stankom u predviđenom gustom rasporedu u ovom dijelu sezone. Otprije odgođena utakmica četvrtog kola SuperSport HNL-a protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj čeka novi termin, a kako je odgođeni nastup protiv AEK-a u Ateni zakazan tek za dolazeću subotu, ispalo je da zagrebački Plavi imaju 10 dana između dvije utakmice, svoje posljednje ligaške protiv Gorice odigrane 5. kolovoza i sutrašnjeg susreta s AEK-om u Zagrebu.

Nije to idealno. Moglo bi biti ispadanja iz ritma u koji je momčad ušla rano u sezoni, što predstavlja dodatni izazov za Bišćana i momčad dok čekaju veliku europsku utakmicu.

Za klupsku blagajnu, nema važnijih susreta nego su dolazeći protiv AEK-a s obzirom na to da se za ulazak u završno pretkolo Lige prvaka nudi puno novca.

Lani Plavi itekako profitirali

Dinamo je važnost ulaska u posljednje pretkolo elitnog europskog klupskog natjecanja dobro iskusio lani. Zagrebački Plavi su prošlogodišnjim ulaskom u završno pretkolo imali osiguranih pet milijuna eura za ulazak u tu fazu kvalifikacija za Ligu prvaka, a tu je bilo i dodatnih 3,6 milijuna eura za tada već osigurani nastup u skupini Europske lige.

Dakako, završno pretkolo Lige prvaka otvara priliku i za još veću zaradu, onu koju bi donio ulazak u natjecanje po skupinama u Ligi prvaka, što je Dinamu uspjelo lani s Antom Čačićem na klupi. Tome se nada i Igor Bišćan sa svojom momčadi, još uvijek s nepoznanicom kako će ta momčad uskoro izgledati s obzirom na potencijalne odlaske barem dijela kvarteta Vatrenih, no prije svega toga, važan je AEK prema kojem se sada gleda.ž

Bišćan istaknuo njihovu snagu

Nakon što su izbili neredi u Ateni, u Dinamu o tome nije bilo izjave Igora Bišćana ili bilo koga drugog iz njegova stožera, o tome nisu javno pričali ni igrači, što je za momčad pozitivna stvar s obzirom na to da fokus mora biti usmjeren na posao na terenu.









Kvaliteta koju AEK ima na raspolaganju je jako upozorenje za bilo kojeg protivnika, a najavljujući utakmicu koja je prošlog tjedna bila odgođena, o tome je prije predviđenog nastupa u Ateni govorio i Igor Bišćan.

“Čeka nas jako teška utakmica protiv vrlo ozbiljnog protivnika, iznimno dobre ekipe koja je puna iskusnih internacionalaca”, kazao je tada trener Dinama, a što se kvalitete protivnika tiče, tu je sve ostalo isto. AEK je jak, između ostalog, računajući i na iskusnog Vatrenog Domagoja Vidu u svojim redovima.

“Posloženi su u jako čvrstu ekipu koja je agresivna, organizirana i kvalitetna, ima i sjajne pojedince pout Garcije i Zubera, ali i svih ostalih. Tu je i Domagoj Vida kao stup obrane, ali i drugi igrači su dobri u zadnjem redu”, opisao je Bišćan snagu grčkog prvaka kojem je na klupi Argentinac Matias Almeyda.









Dinamo ne smije upasti u zamku

S obzirom na kvalitetu koju AEK ima, Dinamo ne smije upasti u zamku da se razmišlja o bilo čemu drugom nego u utakmici, ili da se možda padne pod utjecaj glasova iz Grčke da je AEK uzdrman, da je ubojstvo navijača utjecalo na momčad, da dolaze utakmice protiv Dinama koje oni uopće ne žele igrati…

Ulazak u završno pretkolo je veliki motiv i za AEK, otvara se šansa za novac koji bi puno značio i atenskom klubu, a s obzirom na to, ne treba očekivati da bi se njegovi iskusni igrači dali omesti zbivanjima izvan terena, koliko god teška bila ona najteža posljedica prošlotjednih nereda u Ateni, s gubitkom života 29-godišnjeg navijača.

Takvo stanje stvari naslućuje i izjava trenera Almeyde prije polaska u Hrvatsku, uz riječi da dolaze igrati nogomet i da će se boriti za povijest atenskog kluba, s motivom igranja i za obitelj navijača koji je ubijen prošlog tjedna.

S obzirom na veliki ulog, borba na terenu bit će baš jaka. Sport se vraća u prvi plan, a sve počinje sutra u osam navečer u Zagrebu.