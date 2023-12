Dinamo ne može tek tako pokriti probleme: ‘Ovo je znak za paljenje svih alarma’

Autor: Ivor Krapac

Dinamo je pobjedom nad Rudešom u 18. kolu SuperSport HNL-a smanjio zaostatak za Hajdukom u borbi na vrhu ljestvice, sada na sedam bodova razlike uz Dinamove dvije utakmice manje, a u nedjelju u 17:15 sati na Maksimiru slijedi derbi koji će puno toga odrediti uoči nastavka prvenstva.

Prije toga, Dinamo će u četvrtak u 21 sat biti u akciji protiv Ballkanija u posljednjem kolu svoje skupine u Konferencijskoj ligi, u borbi za prolazak dalje, za što je momčadi Sergeja Jakirovića dovoljan i bod protiv gostiju s Kosova, ali dakako, tražit će se pobjeda.

Dinamo čeka ključni tjedan nakon serije od četiri pobjede, ali unatoč tom pozitivnom nizu, bivši trener zagrebačkih Plavih Krunoslav Jurčić smatra da nema razloga za veliki spokoj. Upravo suprotno, Jurčić je u emisiji Stadion na HTV-u imao upozoravajuće riječi.

‘Takva dva poluvremena nisu odigrali jako dugo’

“Moramo nekad biti realni. Prva poluvremena protiv Astane i Rudeša su znak za paljenje svih alarma u Dinamu, takva dva loša poluvremena Dinamo nije odigrao jako dugo. Ako se brzo ne reagira, teško da će doći do napretka”, rekao je Jurčić na HTV-u.

“Ono što se događa u Dinamu su beskonačne promjene igrača, pozicija i sustava, a što je rezultiralo uništavanjem samopouzdanja kod igrača. Kad se samopouzdanje uništi, onda dođemo do činjenice da nijedan igrač Dinama nije u formi”, nastavio je Jurčić.

“To se vidjelo protiv Rudeša, a drugo poluvrijeme neću komentirati. To je bio ‘horuk’ nogomet, idete visoko s pet špica i nabacujete lopte. Kad tako počnete igrati nogomet, a to su igrale sve tri naše najbolje ekipe, onda vas prosječna ekipa kazni s tri kontre i dva gola. Neću to komentirati”, dodao je bivši trener Dinama, koji je imao što za reći i o Rudešu i novom treneru Davoru Mladini.









‘Mogli su voditi u prvom poluvremenu’

“Pohvalio bih Rudeš i kolegu Mladinu. Dao je jasne instrukcije u tri dana, stvorili su šanse i mogli su voditi u prvom poluvremenu”, rekao je Jurčić.

U svojoj analizi, bivši trener Dinama imao je upozorenje i za Hajduk nakon njegovog remija protiv Lokomotive u petak u Kranjčevićevoj.

“Travnjak je bio neugodan, ali moglo se igrati. Žao mi je što Hajduk nije više pokušavao igrom doći do šanse, do šansi je dolazio brzom vertikalnom loptom pa su kupili te ‘druge’ lopte. Lokomotiva uobičajena s jasnim strategijom, koristi činjenicu da se odvoji na početku prvenstva netko tko ispada, pa guraju mlade igrače. Nisu opterećeni rezultatom, to je teško za trenera, ali odgajaju veliki broj mladih igrača”, kazao je Jurčić.

Jurčić od Hajduka očekuje više.

“Međutim, ono što je sljedeće, mora jednostavnije i bolje, lakše igrati. Inače će se mučiti i protiv Rudeša, Lokomotive i Istre, tzv. lakših protivnika, to nije odlika ekipa koja osvaja naslov. Hajduk je mlako ušao u utakmicu, a kako je odmicala, preuzeo je inicijativu”, smatra bivši trener Dinama.

Posao Mislava Karoglana od povratka na klupu Hajduka je pohvalio.

“Zaslužuje komplimente, jako pragmatično za ovaj period. Učvrstio je obranu i standardizirao ekipu. Sada dolazi teži dio posla, mora raditi na igri, automatizmima koji će voditi do lakih pobjeda bez kojih se teško osvaja prvenstvo”, zaključio je Jurčić.