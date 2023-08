Dinamo nastavlja rasprodaju? Napoli i Milan opasno zagrizli za mladog dragulja

Izgleda kako u Dinamu traje ljetna rasprodaja pa je nakon odlaska Šutala u Ajax, Livakovića u Fenerbahče i Ivanušeca u Fayenoord te mogući odlazak Petkovića u Trabzonspor, na redu i mladi dragulj Martin Baturina.

Tako barem pišu Talijani, koji smatraju kako bi 30-ak milijuna eura bilo dovoljno da Dinamo napusti 20-godišnjak, koji ugovor ima do ljeta 2028. godine.

Za Baturinu je već prije zanimanje pokazao Arsenal, onda se javio i Galatasaraj, a po novome u igru se uključio i prvak Italije Napoli, dok sve iz sjene promatra Milan.

💣 #EXCL • Napoli and AC Milan are interested in Dinamo Zagreb’s 20-year-old Martin Baturina.🇭🇷

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 26, 2023