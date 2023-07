Dinamo našao pojačanje u Japanu? Vrijedi milijun eura, ali nije sve tako sjajno

Dinamo je uoči nove sezone na pripremama u Sloveniji, domaćin je Brdo kod Kranja, a dok Igor Bišćan sa svojom momčadi radi uoči početka sezone već za dva tjedna u Superkupu protiv Hajduka, odjeknule su Bišćanove riječi da su potrebna pojačanja.

Jedno od njih moglo bi doći s Dalekog istoka, iz Japana, s potencijalnim angažmanom 25-godišnjeg veznog igrača Takura Kaneka, trenutno u Sapporu.

Ovaj veznjak našao se Dinamu ‘na radaru’, a ako ga zagrebački Plavi dovedu, bilo bi to na tragu svojedobnog posla s legendarnim Kazuyoshijem Miurom koji je ipak bio puno veća zvijezda. S golemim interesom i praćenjem, japanski novinari su se u Zagrebu gotovo stalno ‘vrtjeli’ oko legendarnog Kazua.

Miura je u Dinamo došao već kao etabliran igrač, a u slučaju priče u kojoj je u prvom planu Takuro Kaneko, takvog iskustva nema.

Vrijednost na nogometnom tržištu mu je milijun eura, po podatku Transfermarkta, no zabrinjava što do sada još nije igrao izvan Japana, što dovodi u pitanje kako bi se snašao u inozemstvu pa još tako daleko od svoje domovine.

Iskustvo ovog igrača koji bi bio iskoristiv na desnoj strani u sredini terena ili na desnom boku nije veliko.

Kaneko ga je do sada prikupio u Japanu, a u prošloj sezoni imao je osam golova i četiri asistencije u najjačem rangu tamošnjeg klupskog nogometa, u 18 nastupa u ligaškim utakmicama.

Sveukupno je imao 21 odigrani susret, uz devet golova i četiri asistencije u tim nastupima.

New video on Takuro Kaneko! The most successful dribbler in J1 this season.https://t.co/HIinY0yUe5

— JJ77 (@JJ77Football) December 4, 2021