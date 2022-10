DINAMO MORA BITI HRABRIJI AKO ŽELI ČUDESNU NAGRADU: Ovo je njegova utakmica karijere, baš bi o tome moglo sve ovisiti

Autor: Ivan Lukač

Iz očaja u očaj. Tako se najbolje može opisati srijeda navečer i susret Salzburga i Dinama u 3. kolu Lige prvaka. U kafiću je pri izlasku postava zavladao očaj kada je izašla postava. 5-3-2 jasno je sugeriralo da Dinamo ne želi igrati nego da je Čačić postavio s ciljem da ne izgubi ne da pobjedi.

‘Možda je Dinamo prije deset godina odavao drugačiji dojam i bio zadovoljan i ako dobro odigra, ali sada ima što reći u Europi. Barem ja tako mislim, ali kažem, konačnu će sliku o nama reći tablica nakon odigranih šest kola.’ rekao je Petković nakon utakmice. Njegova izmjena jasno govori razliku između Čačićevog prvog i drugog mandata u Dinamu. U onom prvom cilj je bio igrati u Europi i možda osvojiti pokoji bod. Poput one sramote protiv Dynamo Kyieva kada se slavio jedini osvojeni bod u 90. minuti iz penala u 6. kolu. Ovaj Dinamo je drugačiji.

Ovaj Dinamo je rušio velikane, igrao proljeće u Europi i svake sezone sebi je zadavao veće ciljeve. Ove sezone najveći mogući. Čačić je možda to i zaboravio u postavci igre. Nije imalo smisla postaviti defanzivnu formaciju ako je prije susreta jasno naznačeno da je dvomeč protiv Red Bulla ključan. Falilo je hrabrosti. Ona je došla nakon primljenog gola i nakon nekoliko izmjena.





Utakmica karijere za Čačića

Bočkaj je ekipi donio živost i opasnost sa svojim centaršutima. Mladi Baturina još jednom je pokazao kakav je talent. Dribling, vizija i na kraju krajeva njegov je centaršut bio kada je Drmić zabio iz zaleđa. Čačić nije htio s njima krenuti jer nije htio riskirati. Postavio je blok i nadao se kontri kao protiv Chelsea. Ona nije došla, ali nije ju Dinamo ni zaslužio. Salzburg je taj protivnik s kojim se treba nadigravati, a ne braniti. Pa ako je Dinamo to radio dobrih 20 minuta protiv Milana zašto isto nije mogao i u Salzbrugu. U Zagrebu zato nema što čekati. Zagreb je biti ili ne biti.

Dinamo je preskočio kolo, a Salzburg je za vikend odmarao cijelu prvu ekipu. Na teren su za vikend poslali praktički juniorsku ekipu tek su pred kraj ušli prvotimci Sučić i Šeško. Slavili su bikovi s 3:2. Modri su sav fokus stavili na utakmicu u utorak navečer. Utakmicu u kojoj moraju biti hrabriji.

Jasno je da 5-3-2 ako se Dinamo želi nadigravati neće proći. U obranu bi trebali Šutalo i Perić, a navijači zazivaju Laurtisena kao trećeg. Zašto je Danac tako brzo od prvog stopera postao klupa nitko ne zna, ali je sigurno u boljoj formi od KTC-a koji se tek vratio od ozlijede. Bekovi su sigurni. Ljubičić na lijevom koji igra sjajno zadnjih nekoliko tjedana, a desno ako želi veći napadački doprinos igrati će Moharammi, ali stavi li Ristovskog neće biti problem. Veznom linijom ordinirati će Mišić i Ademi. Mišić koji je odigrao u Austriji još jednu doktorsku utakmicu, a kapetan je nekako ostao dužan, ali nema sumnje da će kao i nebrojeno puno puta isporučiti kada je najvažnije. Ključno pitanje tko će igrati ‘desteku’.

Od Luke Ivanušeca očekivalo se da preuzme ulogu kreatora odlaskom Olma i Majera, ali on još nije na toj razini. Pitanje je hoće li ikada i biti. Čeka ga se previše i Čačić bi trebao riskirati i u prvu ubaciti mladog Baturinu. Njegovi vršnjaci igraju ključnu ulogu kod protivnika. On je dokazao da može i sad na velikoj sceni trebao bi eksplodirati. On to može i ima što je i dokazao kada je ušao u igru u srijedu pa makar i na tih 10 minuta. Baturina na deset, a u napadu nema dileme.

Oršić i Petković. Da Josip Drmić je golgeter, killer koji zabija, a Petković to nije, ali duo Petković-Oršić je Dinamu donio toliko golova i asistencija u Europi da su gotovo na razini velikana poput Mlinke i Cice. Samo u Europi Petković i Oršić međusobno su si asistirali za 10 golova. Njih dvojica mogu igrati žmireći i to je najbolje oružje Dinama. Ipak, Ččaić ne smije dopustiti da njih dvojica riješe susret sa svojom klasom. Mora posložiti ekipu koja će to omogućiti. Baš zato Baturina tu idealno se uklapa.

Ne smije Čačić kasniti sa zamjenama. Ostavili Ivanušeca na klupi Dinamo će imati jaku klupu. Bočkaj, Drmić i Ivanušec je trio koji s klupe može napraviti čuda, a prvi dvojac je to već puno puta i napravio (sjetite se Bodo Glimta). To je također snaga prvaka Hrvatske. Dinamo ima sve, ali to treba dokazati.









Ovo je utakmica karijere za Čačić. Pobjedu protiv Chelsea nitko nije očekivao, ali ova se očekuje, ova je imperativ. Mnogi su sumnjali u njega i još uvijek sumnjaju. Pobjedom bi donekle isprao mentalitet ziheraša sa sebe. Čovjeka koji nema stav pobjednika. Ovaj Dinamo predvođen Livakovićem, Perićem, Ademijem, Oršićem i Petkovićem, ekipom koju je Bjelica doveo ima gard pobjednika. Igrači koji su upisivali velike pobjede. Vjeruju Čačiću i to je najbitnije. On sutra mora dokazati da je pobjednički trener, a takve igrače već ima. Dida Ante već je par puta ušutio kritičare. Sutra bi mogao jednom zauvijek. Nadajmo se da će maksimirska večer neće imati opis iz očaja u očaj. Više bi nam se svidio opis iz euforije u ludilo. Pa neka se sruši i ostatak stadiona.