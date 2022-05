DINAMO KONAČNO MISLI NA NAVIJAČE: Objavili cijene paketa za dva odlučujuća derbija

Autor: Dnevno.hr/I.L.

Tražili su navijači Dinama godišnje ulaznice, nisu dobili. Tražili su polugodišnje ulaznice, nisu dobili. Ipak, Dinamo je navijačima izašao u susret i odlučio za zadnje dvije domaće utakmice navijačima omogućiti poklon ulaznica.

Za susrete protiv Osijeka (8.5.) i protiv Hajduka (21.5.) ako želite paket za oba susreta trebat ćete izdvojiti: za sjever dolje i gore 60 kuna, za zapad dolje 160 kuna, a za zapad gore 120 kuna. Od srijede do subote se paketi prodaju na ticket pointu kod Maksimira po cijeni od od 11 do 19 sati, a u nedjelju od 11 do 20:45 sati. Ulaznice su dostupne i u online prodaji.

Cijena pojedinačnih ulaznica iznosit će 40 kuna za sjever, za zapad gore 100 kuna, a za zapad dolje 150 kuna.

Više informacija o prodaji ulaznica dostupno je na Dinamovoj službenoj stranici.