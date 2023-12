Dinamo još traga za pojačanjima, a jedno ime iskočilo je u prvi plan

U Dinamu nikad nije dosadno pa čak niti tijekom kratke zimske pauze, u kojoj se rješava problematika vođenja kluba, ali još se ne naziru toliko očekivana nova imena u svlačionici.

Do sad je bilo nekoliko imena koja su spominjana kao moguća pojačanja na deficitarnoj lijevoj strani obrane, ali čini se kako od stranih imena u opticaju ipak neće biti ništa.

Spominjao se Albanac Mario Mitaj iz moskovskog Lokomotiva pa novi poljski reprezentativac Bartlomiej Wdowik iz Jagiellonije i Arbera Hoxhe iz Slavena Belupa, ali izgleda kako od njih neće biti ništa.

As per our sources, @acffiorentina wants to sell Josip Brekalo, while @gnkdinamo is more interested in loan + option to buy. Brekalo wants to rejoin Plavi, but right now @gnkdinamo is willing to spend (only) around €500.000 to make this deal happen. Talks ongoing. pic.twitter.com/nX7kxhlm77

— Ižak Ante Sučić (@IASucic) December 27, 2023