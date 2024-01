Dinamo još nije predstavio pojačanje, a čovjek je već i bolestan

Dinamo je u Rovinju na pripremama za nastavak sezone, a momčad Sergeja Jakirovića za sada ne radi sa svim svojim kapacitetima s obzirom na to da s novim suigračima još ne radi Takuya Ogiwara, 24-godišnji novi adut zagrebačkih Plavih na mjestu lijevog beka.

Razlog za Ogiwarin izostanak iz ritma treninga jest viroza s kojom je došao u Hrvatsku iz svojeg Japana, na početku svoje nove epizode u karijeri po dolasku na posudbu iz Urawa Red Diamondsa. Podsjetimo, novi Dinamov lijevi bek došao je na posudbu dugu godinu dana, do naredne zime, a tu je i opcija otkupa ugovora za 550 tisuća eura nakon što posudba završi.

Ogiwara nije jedini dinamovac koji je u problemima s povišenom temperaturom. Isto muči i Takura Kaneka, drugog Japanca u Jakirovićevoj momčadi, a i on se s povišenom temperaturom vratio iz rodnog Japana na pripreme Dinama. Obojicu japanskih igrača u Dinamu uskoro očekuju u punom pogonu, nakon što se oporave.

Takuya Ogiwara hit this one as sweetly as one could. 💥🔥

#J30 #JLEAGUE pic.twitter.com/NYo4npSfDO

— J.LEAGUE Official (English) (@J_League_En) October 23, 2023