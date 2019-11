DINAMO JE ZASAD U LIGI PRVAKA ZARADIO 27 MILIJUNA EURA: A noćas bi moglo sjesti novih 13 “milijunčeka”!

Dinamo je zaista blizu prolaza u osminu finala Lige prvaka. “Samo” treba pobijediti Šahtar.

Dogodi li se to Dinamo će zaraditi enormne novce. Plasman u osminu finala Dinamu bi donio desetak milijuna eura. I to odmah. Ako se računa i pobjeda koja bi to osigurala, a ona se honorira s 2,7 milijuna eura – ispada d aova pobjeda nosi 13 milijuna eura.

Nikad, baš nikad Dinamo nije igrao tako vrijednu utakmicu.

Inače, Dinamo je ove sezone od lige prvaka zaradio nekih 27 milijuna eura. Računa se pod time i novac od dolaska u Ligu prvaka, s pobjedama u kvalifikacijama i u skupini…

Kakav posao. Koji će, nadamo se, potrajati!