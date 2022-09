BIO JE TU KAD JE DINAMO BIO KANTA, ZATO JE SAD GENERAL I RATNIK: Čudesan igrač zaslužio je naklon, baš kao i ovaj kojeg neki i ne vole…

Dinamo je srušio Chelsea i ušao je u nogometnu povijest u europskim natjecanjima zbog slavlja protiv četiri velika londonska kluba, Arsenala, Tottenhama, West Hama i Chelseaja. Ova zadnja pobjeda potvrdila je tezu koju su navijači dugo u sebi držali, ali sada je mogu i reći naglas, ovo je najveći Dinamo u povijesti.

Modri su 1967. imali veliku europsku generaciju, ali ova generacija traje već pet sezona. Od dolaska Bjelice pa do dolaska Čačića koji je ugasio situaciju u kojoj je Dinamo bio na korak do gubljenja naslova. Mnoge heroje ima Dinamo u ovoj velikoj generaciji. Mnogo je velikih utakmica dobiveno, ali navijači najviše cijene one koje su tu bili cijelo vrijeme. Jučer se Maksimir prvi put naklonio i Anti Čačiću. Velika je to stvar.

Kada je došao, Čačić je ismijavan od strane javnosti i navijača. Znalo se da je Mamićev čovjek i upravo je to bio razlog zašto ga navijači nisu prihvatili. Zadnji put kada je vodio Dinamo klub je bio rupa u Europi pa je postojao strah da se to to ponovi, ali nije. Kada se Dinamo početkom sezone mučio Čačić je govorio da ekipa tempira formu. Smetalo mu je što mu nitko izvana ne vjeruje, ali znao je da mu igrači vjeruju.





Čačić im vratio samopouzdanje

Gotovo svi su rekli da im je Čačić vratio samopouzdanje dolaskom. Uostalom, jučer se na stadion nakon 20 godina vratio Zvone Boban. Legendarni kapetan nije htio dolaziti u klub dok je Mamić bio ondje. Njegov dolazak možda znači i slobodu od kriminala u klubu. Samim time i navijači više vjeruju treneru za kojeg se pričalo da je samo ‘tv-serviser’, zbog posla kojim se ranije bavio. Čačić je zaslužio sve pohvale i isprike svih onih koji su ga pljuvali kad je pobjeđivao.

Najveći heroj u ovoj generaciji, a mnogi će navijači reći i najbolji kapetan u povijesti maksimirskog diva, Arijan Ademi sinoć je proglašen za igrača susreta. Ratnik, borac, vođa, general sve su to epiteti kojima se naziva ‘Arijan veliki makedonski’. On je bio tu kada je Dinamo bio kanta. Bio je s ovom ekipom na dnu, a onda ju je kao kapetan odveo prema vrhu i s njom ispisao najljepše stranice u povijesti kluba. On je onaj koji dobije najveće ovacije, on je onaj koji stane iza cijele momčadi. Kada Ademi povuče onda je cijela momčad za 20 posto bolja. ‘U dobru i u zlu Aki je uvijek tu’, govore mu navijači što je i najbolji opis njegove karijere.

Za sva vremena

Livaković – Petković – Oršić je trojac koji uz Ademija čini kostur ove ekipe, a tu je i Dino Perić. Zadnjih godinu dana Livakovića se previše kritizira do te mjere da je u pitanje dovedena njegova pozicija u reprezentaciji. Sinoć je s one dvije obrane jasno poručio svima koji govore da nije fokusiran. Od naše samostalnosti nismo imali boljeg vratara i za svaku malu sitnicu ga kritizirati je suludo, ali neka. ‘Livi’ svoj posao uvijek napravi. Njegova srčana proslava svakog gola, nebitno je li protivnik Gorica ili Chelsea, je nešto što navijače oduševljava. Dokaz je koliko voli klub.

Jedni ga brane, drugi pljuju, ali on je tu i drugi je najbolji strijelac u Europi u povijesti Modrih. Bruno Petković još jednom je pokazao zašto je nogometni genijalac. U zračnom duelu nosio je dvojicu, a i u takovoj situaciji uspio je glavom gurnuti loptu za Oršića. Njegova klasa je neupitna i nema nikakve dileme da on mora biti prva špica reprezentacije. Jedan dio Maksimira ga ne voli, drugi obožava, ali to je Bruno Petković, doktor nogometa.

Kada će se za jedno 20 godina djeci prepričavati sve velike pobjede Dinama, u svima njima gol je postigao Mislav Oršić. Igrač za kojeg dinamovci još nisu ni svjesni kakve je stvari napravio. Igrač kojem je Sjever skandirao, igrač čiji je citat ‘Nema većeg kluba od Dinama’ završio kao grafit i transparent. Igrač koji je rušio Atalantu, Tottenham, West Ham, Sevillu i sada Chelsea. Igrač čije ćemo golove prepričavati djeci, unucima. Igrač koji je postao Heroj ulice u svom gradu.

Rasprodani Maksimir, uvijek vjeran, glasan i neuništivi Sjever. Dolazak legendarnog kapetana kao znak kraja pljačke kluba. Trenerova katarza koji je s ovom pobjedom dokazao da je zaslužio klupu. I onda taj ‘četverac na pariće’. ‘Livi’ brani, dodaje Ademiju, on Ljubičiću, koji šalje dugu loptu na Petkovića, on jednim trzajem glave gura Oršića u gol šansu, a Orša? Orša bježi igraču koji je kupljen za 80 milijuna eura i zabija vrataru koji je došao za isti iznos. Po tko zna koji put Oršić za povijest. Samo jedan u nizu velikih rezultata koje će prikazivati semafor na raspadnutom Maksimiru. Utakmica za grad, za klub, za povijest, za svetu plavu boju.