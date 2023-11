Dinamo je sabotirao samog sebe u borbi s Hajdukom i to zbog nemoguće škrtosti

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nijedan navijač Dinama neće se reći da je ovo dobra sezona za Dinamo i da treba strpljenja. Strpljenje je nestalo još nakon poraza na Kosovu i navijači traže buđenje.

Sam ulazak u sezonu i prijelazni rok koji i dalje nikome nije jasan zabrinuo je navijače. Ipak, jedan trenutak izmamio im je osmijeh na lice. Bio je to povratak Arijana Ademija. Kapetan, vođa, lider, legenda se nakon šest mjeseci i emotivnog oproštaja vratio u Dinamo nakon avanture u Kinu.





Razlog njegovog odlaska nikad službeno nije objavljeno, ali kružila je priča da je Ademi mislio da nije više dovoljno dobar za Dinamo te se maknuo kako bi mladi dobili šansu. Sve se promijenilo kada je ovog ljeta vidio da Dinamu ne ide dobro i poziv kluba i pomoć nije mogao odbiti.

Milijun eura je očito previše

Došao je prekasno da ga se registrira za Europu, ali je zato trebao biti spreman za HNL. Nije to više onaj Ademi koji je bio i najbolji veznjak lige, no i njegova pojava na terenu je već velika stvar. Problem je što te pojave ima jako malo.

Razlog tome nije forma ili slično. Novac tu ima glavnu ulogu. Beijing Guoan je na kraju isposlovao da se u ugovor stavi sljedeće: odigra li Ademi do 1. siječnja na osam utakmica više od 35 minuta na svakoj, Dinamo mora kineskom klubu platiti još 500.000 eura. A odigra li na 15 utakmica do kraja sezone više od 35 minuta na svakoj, to će Plave stajati dodatnih 700.000 eura. Dakle, ostvare li se ti uvjeti, odšteta bi zapravo bila višestruko veća od početnih 300.000 eura.

Dakle, Dinamo je bio škrt za ikonu svog kluba platiti odštetu, a sada moraju gledati sekunde jer su u strahu da Kinezima ne isplate bonus. Pomalo je to i sramotno ponašanje s obzirom o kakvom igraču i čovjeku važnom za modri puk radi.

Prava je šteta jer Ademi je u susretu s Rijekom izgledao odlično. Dinamu je ovo prebitna sezona da Jakirović i njegovi pomoćnici gledaju u sati i razmišljaju kada će Ademi van. Dinamo je imao veliku zaradu ovog ljeta, nisu se baš iskazali na kupovini i pomalo je čudno da nisu mogli dati određeni iznos za velikog Ademija.