Dinamo je rijetko bio ovoliko bijedan, na Maksimiru će se sad pričati samo o jednoj stvari

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ah, kako je šašavo ovo naše nogometno prvenstvo. Vodeći klubovi najčešće gube utakmice u kojima su apsolutni favoriti. Dogodilo se to sada Dinamu u zaostaloj utakmici, onoj još iz četvrtog kola. Lako što se to dogodilo, ali teško je kako je to, promatrajući s Dinamove strane, očajno izgledalo.

Lokomotiva je sredila Dinamo čak s 3:0, a sva tri pogotka postigao je Duje Čop, nekad i igrač Dinama. Koji se zbog poštovanja prema bivšem klubu nijednom nije veselio nakon pogotka, ali lagani osmijeh nakon svakoga nije mogao sakriti…

Dinamov brod torpediran je dvaput tek što je bitka počela. Nonšalantni ulaz iskoristila je baš žestoka Lokomotiva od prve sekunde. Dvije izvrsne asistencije Goričana i dvije sjajne reakcije Duje Čopa zaledile su i klupu Dinama i tribine, ali i igrače Modrih na terenu.

Lokomotiva sve zaustavljala

I kako to obično bude, krenuo je juriš prema vratima Lokomotive. Koje ne da samo zna napadati, nego se i sjajno brani. Momčad trenera Čabraje imala je i glavu i rep, a ni činjenica da vodi s 2-0 nije omela njegove igrače da razmišljaju o protuudarima. Što je Dinamu otežavalo posao, na dva minusa ne smiješ primiti gol. A moraš nešto zabiti da bi „zakuhao” utakmicu.

Pritisak Dinama bio je još jači u nastavku utakmice, ali bile su još i ubojitije „kontre” Lokomotive. Kada je Ademi pogodio vratnicu osjetilo se da je Dinamu i sreća okrenula leđa. Ipak, to nas ne smeta da zaključimo kako je izvedba Dinamove momčadi bila bijedna. Bezidejnost, neupućenost, statičnost, jalova igra preko krila, bezbrojni loši centaršutevi, sve je izgledalo toliko nestvarno da je i publika već počela bjesniti.

S druge strane, kada bi Lokomotiva krenula naprijed, i to u sprintu s nekoliko igrača, kao da su u atletskoj utrci na sto metara – panika bi zavladala u Dinamovoj obrani. Mijenjao je Jakirović, ali sa svakom izmjenom stanje je bilo još gore. Jednom se Dinamo, nedavno, izvukao baš protiv Lokomotive s dva gola u nadoknadi. Toga su se vjerojatno svi sjetili na ovoj utakmici.

Bez izgleda za povratak

Sada za to nije bilo ni šanse. Čop je na koncu dao i treći gol, zaključao utakmicu, ostavivši Dinamove igrače po podu i u šoku. Trenutak kasnije trener Lokomotive Čabraja ga je izvukao iz igre,a tribine su mu zapljeskale.









Uglavnom, jedno je sigurno. Već sutra ujutro u Dinamu će ozbiljno sjesti za stol, razgovarati. Tema će biti samo jedna. Sergej Jakirović! I njegovo vođenje momčadi! Oh da, biti će i prema njemu neugodnih pitanja. Poput: “pa što se uopće radilo na pripremama?”