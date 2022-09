DINAMO JE OSTAO SAMO UTOPIJA: Marko Pjaca ostaje na ‘Čizmi’

Nakon što je dosta tinte potrošeno na pričama kako će Marko Pjaca za svoju sljedeću destinaciju odabrati povratak u Zagreb, ipak se ništa nije dogodilo od navedenog, a još uvijek igrač Juventusa će na još jednu posudbu.

Pjaca je dugo bio povezivan kako s Dinamom, tako i sa Sampdorijom i Genovom, no nova destinacija bivšeg Vatrenog je Empoli.

Tako je zadnjeg dana prijelaznog roka Pjaca je predstavljen u Empoliju, kamo dolazi na posudbu s pravom otkupa ugovora na kraju sezone.

Vječite posudbe

Marko Pjaca je tako otišao već na petu posudbu od kad je došao u Juventus pa je nakon Genove, Schalkea, Fiorentine i Torina, sad se našao u redovima Epolija.

OFFICIAL | Marko Pjaca heads out on loan to @EmpoliCalcio until 30 June 2023.

Good luck, Marko 💪🏻 pic.twitter.com/jv9LQQt9lY

— JuventusFC (@juventusfcen) September 1, 2022