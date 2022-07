DINAMO JE MEĐU TOP KLUBOVIMA OVOG STOLJEĆA: Nije ni čudo da mogu sve kupovati

Dinamo iz Zagreba je svojevrsni fenomen ovog područja koji na vlastitom primjeru pokazuje kako je moguće pozitivno poslovati, a Modri to čine skoro pa najbolje u Europi.

Klub iz Maksimira postao je daleko poznat po svojoj nogometnoj školi, a transferi igrača koji su ponikli u Modrom inkubatoru nerijetko donose milijunske transfere.

Sposobnost Modrih za dobru zaradu već je nadaleko poznata svima, ali to da će se Dinamo naći među osam klubova koji su ostvarili najveći plus prodajom igrača je fantastičan podatak.

Sedmo mjesto

Tako se Dinamo plasirao na visoko sedmo mjesto među klubovima koji su najviše zaradili od transfera u 21 stoljeću, a koliko još talenata raste u Modrom dvorištu.

Prva dva mjesta na ljestvici zauzeli portugalski velikani Benfica i Porto s preko 600 milijuna eura dobiti, dok je treći Ajax koji je zaradio preko 400 milijuna eura u 21 stoljeću.

Dinamo iz Zagreba sa zaradom od 285.75 milijuna eura plasirao se iza Lillea, Udinesea i Salzburga, a ispred Sportinga iz Lisabona.

💰 European clubs with the biggest transfer surpluses in the 21st century:

🇵🇹 Benfica (€667.28m)

🇵🇹 Porto (€629.02m)

🇳🇱 Ajax (€453.03m)

🇫🇷 Lille (€414.40m)

🇮🇹 Udinese (€342.07m)

🇦🇹 Salzburg (€315.34m)

🇭🇷 Dinamo Zagreb (€285.75m)

🇵🇹 Sporting (€282.91m)









