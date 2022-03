DINAMO JE KAŽNJEN: Divljanje u Sevilli dobilo posljedice, stigle tri sankcije

Dinamo je nedavno ispadanjem protiv Seville u eliminacijskoj fazi Europske lige završio svoj ovosezonski europski put, ali posljedice traju.

Pamte se ružne scene sa stadiona Ramon Sanchez Pizjuan dok je utakmica trajala, s uništavanjem i bacanjem sjedalica na tribini na kojoj su bili Dinamovi navijači, zbog čega su reagirale snage reda. Te ružne scene su odjeknule, a stižu sankcije.

Dinamo će biti kažnjen trostruko, dvaput novčano i jednom s ‘udarom’ na navijače.

Kako su objavila 24sata, zagrebački Plavi bit će bez svojih navijača u narednoj europskoj utakmici, u pretkolu europskog natjecanja u kojem će igrati u dolazećoj sezoni. Tu je i kazna od 30 tisuća eura, što je iznos koji će UEFA primiti u svoju blagajnu, a novac će pripasti i Sevilli. Dinamo mora financijski nadoknaditi štetu na tribinama stadiona nastalu tijekom nedavne gostujuće europske utakmice.

Dinamo Zagreb fans fighting each other at Sevilla away.pic.twitter.com/udW6A7RuMl

— Sam Street (@samstreetwrites) February 17, 2022