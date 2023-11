Dinamo izgubio Ivanušeca i teško pao: Novi igrač se nametnuo i ima novu veliku šansu

Sergej Jakirović traži odgovor na pitanje koje je u posljednje vrijeme itekako opteretilo Dinamo, a traje i uoči utakmice protiv Viktorije u Plzenu, u potrazi za pobjedom kojom bi se napravio veliki korak prema plasmanu u nastavak natjecanja u Konferencijskoj ligi. Sadašnja Dinamova momčad nije dovoljno dobra u igri prema naprijed, što se odrazilo i na rezultatima.

Puno se izgubilo u razdoblju dok traje oporavak Brune Petkovića, ali problem u stvaranju opasnosti za gol protivnika je za Dinamo nastao ranije, odlaskom Luke Ivanušeca u Feyenoord, s obzirom na to da nije bilo prave zamjene za učinak 24-godišnjeg hrvatskog reprezentativca.

Nije lako naći igrača koji bi uskočio i nadomjestio ono što je Dinamu donosio Ivanušec, no jedan igrač se u posljednje vrijeme nametnuo, ugrabio je svoju priliku u momčadi i za sada je ne pušta. Svoju šansu je odlično iskoristio Takuro Kaneko, 26-godišnji Japanac koji je u Hrvatsku došao tijekom ljeta, dok je Dario Šimić imao glavnu riječ u slaganju momčadi koju je tada vodio Igor Bišćan.

Šimića i Bišćana u Dinamu više nema, a donedavno, djelovalo je da za dugoročni ostanak visi i japanski krilni igrač koji je doveden na posudbu iz Sappora. Ondje bi se trebao vratiti dogodine u ljeto, a nakon što se činilo da se na Maksimiru baš neće truditi da Kaneko ostane, posljednjih nekoliko tjedana donijelo je promjenu.

Japančev učinak je donedavno bio jako tanak, a takva je bila i njegova reputacija izvan njegove domovine s obzirom na to da mu je dolazak u Dinamo prvi inozemni angažman. Pored toga, Kaneko više nije tako mlad. U srpnju je proslavio 26. rođendan pa je dovođenje takvog, misterioznog pojačanja podignulo dosta obrva.

Sa svojom većom minutažom nakon što neko vrijeme nije igrao, Japanac je nedavno u prvenstvu bio strijelac i asistent u preokretu na putu do 2:1 protiv Lokomotive, a asistirao je za izjednačujući gol u gostima protiv Varaždina protekle nedjelje u novom nastupu u SuperSport HNL-u.

Zabio je i u SuperSport Kupu Hrvatske, nedavno protiv Ponikvi, dok sada pred sobom ima novu europsku priliku. Bit će to još jedna šansa da pokaže što zna, ovog puta zvučnija s obzirom na to da se na gostovanju u Češkoj traži pobjeda u europskom natjecanju.

Takuro Kaneko:

"I don't feel like Dinamo's saviour. It's important to me that I played these two matches against Lokomotiva and Varaždin in good form. Of course, I am glad I scored the decisive goal against Lokomotiva in the last seconds of the match, and that I assisted in the…









